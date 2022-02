Denzel Dumfries legt zich nog niet neer bij de uitschakeling van Internazionale in de achtste finales van de Champions League. De Italiaanse koploper verloor het eerste duel met Liverpool woensdag met 0-2.

"Het is echt zonde dat we deze wedstrijd hebben verloren", reageerde Dumfries na afloop van het duel met Liverpool in San Siro. "We hebben als ploeg niet alleen gestreden, maar speelden ook nog eens geweldig voetbal."

Internazionale bood Liverpool in het eerste duel van de knock-outfase goed partij, maar verloor uiteindelijk door twee treffers in het laatste kwartier. De ingevallen Roberto Firmino opende de score, waarna Internazionale werd overlopen en Mohamed Salah met de 0-2 een flinke dreun uitdeelde.

"We controleerden de wedstrijd voor een groot deel en domineerden in balbezit. Deze nederlaag is daardoor erg lastig om te verteren", aldus Dumfries, die in de tweede helft met een kopbal nog dicht bij een doelpunt was.

Ook Internazionale-trainer Simone Inzaghi, die Dumfries en Stefan de Vrij vlak voor tijd naar de kant haalde, was ondanks de nederlaag enthousiast over het spel van Internazionale. "Ik ben trots op wat we hebben laten zien, zeker in de eerste 25 minuten na rust. We speelden erg goed en verdienden een treffer."

De ploeg van Inzaghi ziet ondanks de les in effectiviteit nog kansen om de volgende ronde te halen. "We hebben ze het zeker lastig gemaakt", zei Dumfries. "Vandaag ging het op het einde fout. Maar we gaan naar Liverpool toe om te vechten en te winnen."

Van Dijk: 'Heel goed resultaat voor ons'

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk complimenteerde Internazionale met het vertoonde spel. "Het was heel moeilijk om hier te spelen. Inter heeft een heel goed team en verdedigde naar mijn mening erg goed."

"Maar uiteindelijk hebben we denk ik wel verdiend gewonnen. We zijn hard blijven werken. Daar begint het allemaal mee", vervolgde Van Dijk, die bij de 0-2 van Salah voor de assist zorgde en even later werd uitgroepen tot man van de wedstrijd.

"Het is natuurlijk een goed resultaat voor ons, maar het wordt in Liverpool minstens net zo moeilijk", blikte Van Dijk alvast vooruit op de return, die op 8 maart wordt gespeeld op Anfield.