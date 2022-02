Merel van Dongen kon haar ogen woensdagavond niet geloven toen scheidsrechter Stéphanie Frappart in de slotfase van de oefenwedstrijd tegen Brazilië (1-1) naar de stip wees. De onfortuinlijke verdediger van de Oranjevrouwen, die de bal van dichtbij op haar arm kreeg, vindt dat haar onrecht is aangedaan.

"Ik heb de beelden nog niet teruggezien, maar ik kan me echt niet voorstellen dat het een terechte penalty was", zei een nog altijd gefrustreerde Van Dongen na de wedstrijd in Caen tegen ESPN. "Een penalty tegen in de 87e minuut met 1-0 voor doet ongelooflijk veel pijn, dus daar was ik echt heel kwaad om."

Van Dongen kreeg geel voor commentaar op de leiding en zag de Braziliaanse sterspeelster Marta van 11 meter de gelijkmaker binnenschieten. De gifbeker moest helemaal leeg voor Van Dongen, want ze kreeg in blessuretijd haar tweede gele kaart toen ze met een overtreding een veelbelovende aanval van Brazilië onderbrak.

"Ik dacht er zeker aan dat ik op scherp stond, maar het was een uitbraak in blessuretijd", verklaarde Van Dongen haar gedachtegang. "Het ging heel snel en ik dacht: ik moet die kaart pakken. Allereerst is het een oefentoernooi en geen WK-finale; in de volgende wedstrijd spelen we tegen Finland. En ik denk dat het een counter was waar heel veel gevaar uit had kunnen komen."

Merel van Dongen stak haar frustraties niet onder stoelen of banken toen Brazilië in de slotfase een penalty kreeg. Merel van Dongen stak haar frustraties niet onder stoelen of banken toen Brazilië in de slotfase een penalty kreeg. Foto: ANP

'Dit was volgens mij echt onrechtvaardig'

Lineth Beerensteyn had de Oranjevrouwen in de 62e minuut nog met een schitterende knal op voorsprong gezet in Caen. Brazilië kreeg ook genoeg kansen om te scoren, maar keeper Sari van Veenendaal kwam tot de penalty niet heel erg in de problemen.

"Het is jammer dat we geen VAR hebben. Op het EK (komende zomer, red.) wel geloof ik, dus dat geeft iets van vertrouwen voor de toekomst", aldus Van Dongen, die ondanks het wrange gelijkspel en de bijbehorende frustraties ook positieve punten uit het oefenduel haalde.

"Het is superbelangrijk dat we dit soort wedstrijden spelen en dit soort momenten beleven. Daar leren we zo veel van. Er is veel goeds uit zo'n wedstrijd te halen, maar ik baal op dit moment heel erg. Ik kan echt niet tegen onrecht en dit was volgens mij echt onrechtvaardig. Wat was ik kwaad."

De Oranjevrouwen vervolgen het Tournoi de France zaterdag zonder Van Dongen tegen Finland. De ploeg van bondscoach Mark Parsons sluit het oefentoernooi dinsdag af tegen Frankrijk.