Atlético Madrid heeft zich woensdag voor schut gezet in La Liga. De regerend kampioen van Spanje ging op eigen veld met 0-1 onderuit tegen hekkensluiter Levante.

De bezoekers uit Valencia hadden dit seizoen pas één keer gewonnen en buitenshuis slechts twee puntjes gepakt. Atlético verloor in het eigen Wanda Metropolitano in competitieverband alleen van Real Mallorca.

De verrassende voorsprong van Levante kwam in de 53e minuut op het scorebord. Gonzalo Melero schoot na een pass van Jorge de Frutos hard raak in de korte hoek.

Atlético leek door een fraaie omhaal van Ángel Correa in blessuretijd toch nog een punt uit het vuur te slepen. Zijn treffer werd echter afgekeurd omdat de scheidsrechter in aanloop naar het doelpunt een overtreding had geconstateerd.

Door de nederlaag doet Atlético slechte zaken in de strijd om de Champions League-tickets. De ploeg van trainer Diego Simeone staat vijfde, achter Real Madrid, Sevilla, Real Betis en FC Barcelona. Alleen de vier bovenste ploegen plaatsen zich voor het lucratieve toernooi.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga