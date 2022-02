De Oranjevrouwen hebben woensdagavond op het Tournoi de France een zeker lijkende overwinning uit handen gegeven. De ploeg van bondscoach Mark Parsons speelde in Caen door een late en discutabele strafschop met 1-1 gelijk tegen Brazilië.

Lineth Beerensteyn zorgde in de 62e minuut op schitterende wijze voor het openingsdoelpunt, met dank aan een net zo fraaie assist van Sherida Spitse. De aanvaller van Bayern München werd in de diepte op maat bediend en knalde de bal hoog en hard in de verre hoek.

Het leek bij 1-0 te blijven, maar Brazilië kwam enkele minuten voor tijd op gelijke hoogte. Merel van Dongen kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied van dichtbij tegen zich aangeschoten terwijl ze haar lichaam wegdraaide, maar zag tot haar grote woede dat scheidsrechter Stéphanie Frappart naar de stip wees.

De tien minuten voor tijd ingevallen sterspeelster Marta maakte optimaal gebruik van het buitenkansje en schoot haar land naar een gelijkspel. Van Dongen kreeg al geel voor haar woede-uitbarsting na het geven van de penalty en de verdediger werd in blessuretijd opnieuw op de bon geslingerd toen ze een veelbelovende aanval onderbrak, waardoor Oranje het duel met tien eindigde.

Het is het derde duel op rij dat de Oranjevrouwen op een remise blijven steken. De ploeg van Parsons kwam eind november in de WK-kwalificatie niet langs Tsjechië (2-2) en enkele dagen later werd er ook niet gewonnen van Japan (0-0). Een aantal vaste krachten ware er toen overigens niet bij.

Lineth Beerensteyn schoot de Oranjevrouwen op schitterende wijze op voorsprong, maar het was niet voldoende. Lineth Beerensteyn schoot de Oranjevrouwen op schitterende wijze op voorsprong, maar het was niet voldoende. Foto: Pro Shots

Smits moest selectie vlak voor duel verlaten

Tegen Brazilië had Parsons wel de beschikking over veel bekende namen. Er waren basisplekken voor onder anderen Jackie Groenen, Spitse, Vivianne Miedema en Lieke Martens. In de slotfase mochten invallers Esmee Brugts en Romée Leuchter nog hun debuut maken.

Joëlle Smits zou ook in de selectie van de Oranjevrouwen zitten, maar vlak voor de wedstrijd werd bekend dat ze de groep vanwege de "coronaprotocollen" moest verlaten. Renate Jansen, Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms zijn om dezelfde reden niet naar Frankrijk afgereisd.

Nederland neemt het op het Tournoi de France ook nog in Le Havre op tegen Finland (zaterdag om 18.00 uur) en Frankrijk (dinsdag om 21.10 uur). De Oranjevrouwen spelen in april nog twee WK-kwalificatieduels (met Cyprus en Belarus) voor het EK in Engeland van start gaat.

Het wordt het eerste grote toernooi voor de Oranjevrouwen onder Parsons. Nederland veroverde in 2017 aan de hand van Sarina Wiegman de Europese titel in eigen land. Wiegman, nu bondscoach van Engeland, stond tijdens de Olympische Spelen afgelopen zomer voor het laatst voor de groep van de Oranjevrouwen.