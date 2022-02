Trainer Thomas Letsch weet dat Vitesse donderdag in de tussenronde van de Conference League tegen Rapid Wien veel beter moet verdedigen dan de afgelopen weken. De Arnhemmers incasseerden in de laatste vier wedstrijden maar liefst zestien doelpunten.

"We krijgen op dit moment echt te veel goals tegen", zei Letsch woensdag op de persconferentie in Oostenrijk. "Dat vreet aan het zelfvertrouwen. Met die zware nederlagen is dat al niet groot. Ik beschouw Rapid Wien in hun thuiswedstrijd als favoriet."

Vitesse zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Met nederlagen tegen FC Groningen (1-3), FC Twente (3-0), Ajax (KNVB-beker, 5-0) en PSV (5-0) is de aanloop naar het Europese treffen met Rapid Wien allesbehalve ideaal.

Om het tij te keren overweegt Letsch zijn ploeg donderdag in het Allianz Stadion iets anders te laten voetballen, mogelijk met een versterkt middenveld. "Dat is een mogelijkheid, maar we kunnen ook andere accenten leggen. Als we maar beter staan."

Thomas Letsch overweegt de speelstijl van Vitesse wat aan te passen. Thomas Letsch overweegt de speelstijl van Vitesse wat aan te passen. Foto: Getty Images

'Door de resultaten is de sfeer even wat minder'

Vitesse bewaarde dit seizoen het beste spel voor de Europese wedstrijden tegen Anderlecht, Tottenham Hotspur en Stade Rennais. Het resulteerde in overwintering in Europa, voor het eerst in de historie van de club.

"De busrit naar het vliegveld, de rit naar het hotel, alles is geweldig", somt Letsch op. "Maar we stappen hier in na slechte resultaten. Daardoor is de sfeer even wat minder. En op grond daarvan past nu bescheidenheid."

Rapid Wien is de huidige nummer vijf van Oostenrijk, met een achterstand van 24 punten op koploper Red Bull Salzburg. Toch verwacht Letsch een heet avondje. "Ze hebben een fanatieke achterban, het wordt een heksenketel."

De aftrap in Wenen is om 18.45 uur, een week later staat de return in Arnhem op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de achtste finales van de Conference League.