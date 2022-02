Coaches Betaald Voetbal (CBV), de vereniging die opkomt voor de belangen van trainers en coaches, is kritisch op de handelswijze van Helmond Sport bij het ontslag van trainer Wil Boessen en zijn assistent Frank van Kempen. CBV-voorzitter Guus Hiddink vindt dat de club uit de Keuken Kampioen Divisie de regels aan zijn laars heeft gelapt.

Helmond Sport besloot maandag om Boessen en zijn rechterhand Van Kempen op non-actief te stellen vanwege de slechte resultaten. Hun opvolgers Sven Swinnen en Dylan Malicheff stonden een dag later al op het trainingsveld, terwijl er nog geen akkoord lag met Boessen en Van Kempen over de ontbinding van hun contract.

Coaches Betaald Voetbal noemt de gang van zaken "ernstig verwijtbaar". De organisatie wijst op de regels in de cao, waarin staat dat er eerst overeenstemming over de afhandeling met de oude trainers moet zijn vóórdat de nieuwe trainers aan hun werkzaamheden kunnen beginnen.

"Al vijftien jaar, sinds het artikel is opgenomen in de cao, is dit geen discussie bij clubs en trainer/coaches in het betaalde voetbal. Helmond Sport lapt deze regel aan zijn laars en dit getuigt niet van goed werkgeverschap", zegt voorzitter Hiddink.

"Dat de nieuwe trainersstaf sinds dinsdag al bij Helmond Sport de trainingen leidt zonder enige vorm van overleg, laat staan instemming, is onacceptabel. De CBV eist dat Helmond Sport de cao nakomt en de nieuwe trainersstaf pas op het veld laat staan nadat er met Wil Boessen en Frank van Kempen schriftelijke overeenstemming is over een regeling."

Helmond Sport heeft nog niet gereageerd op de kritische verklaring. Het is nog niet duidelijk of Swinnen en Malicheff vrijdag gewoon in de dug-out kunnen zitten als de Noord-Brabantse club een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo speelt.

