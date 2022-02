PSV moet het donderdag in de heenwedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv in de Conference League met een gehavende selectie doen. De Eindhovenaren moeten de nodige spelers missen vanwege blessures en schorsingen.

Maxi Romero, Ryan Thomas, Jenson Seelt en André Ramalho zijn vanwege een blessure niet beschikbaar. Olivier Boscagli, Carlos Vinícius en Ibrahim Sangaré zijn geschorst en daarom eveneens afwezig.

PSV heeft alleen Armando Obispo en Jordan Teze nog over als centrale verdedigers. Voor trainer Roger Schmidt is dat echter geen ramp. "Als er iets gebeurt, moeten we creatief zijn", zei de Duitser woensdag op de persconferentie.

"We hebben dit seizoen al veel gespeeld, de nodige blessures gehad en als je kijkt naar de huidige situatie dan heeft mijn ploeg een goede prestatie neergezet. Het is aan ons om nu het beste neer te zetten en overal ver in te komen."

Mario Götze is wel beschikbaar voor PSV. Foto: ANP

'Moeten dit met beide handen aangrijpen'

Ondanks dat de Conference League niet het hoogste Europese podium is, neemt Schmidt het toernooi wel serieus. PSV eindigde in de groepsfase van de Europa League als derde en doet daarom mee aan de tussenronde van de Conference League.

"Nieuwe regels van de UEFA hebben ons deze mogelijkheden geboden. We moeten dit met beide handen aangrijpen. Morgen willen we een goed resultaat neerzetten, omdat Maccabi ook in hun eigen stadion met hun eigen supporters een sterke tegenstander kan zijn", aldus Schmidt.

De wedstrijd tussen PSV en Maccabi Tel Aviv begint donderdag om 18.45 uur. Het duel is vervroegd zodat er publiek aanwezig kan zijn. Het Philips Stadion zal nog niet uitverkocht zijn, want vrijdag worden de coronaregels pas versoepeld.