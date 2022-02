Het uitvak van het Goffertstadion in Nijmegen is nog niet veilig verklaard en blijft daarom komend weekend leeg bij het duel tussen NEC en RKC Waalwijk. De rest van het Goffertstadion mag wel gevuld worden.

De overige tribunes van het Goffertstadion zijn verstevigd en door de lokale driehoek weer veilig verklaard. De reparatiewerkzaamheden aan het uitvak, dat in oktober instortte na de derby tegen Vitesse (0-1), zijn nog bezig.

Het is nog niet duidelijk wanneer NEC uitsupporters kan ontvangen. De Nijmeegse club zou hebben geprobeerd een veilig alternatief te bieden, maar is daar voor de wedstrijd tegen RKC niet in geslaagd.

De fans van RKC zijn daardoor afwezig bij de terugkeer van volledige stadions in de Eredivisie. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen mogen Eredivisie-stadions vanaf komend weekend weer volledig gevuld worden en is er weer uitpubliek welkom.

RKC spreekt op de clubwebsite van een domper. "RKC Waalwijk vindt het jammer dat bij de volledige terugkeer van supporters in de stadions geen uitpubliek bij deze wedstrijd mogelijk is, maar steunt tegelijkertijd het besluit dat veiligheid boven alles gaat."

De wedstrijd tussen NEC en RKC begint zaterdag om 16.30 uur. NEC is met dertig punten de nummer acht van de Eredivisie. RKC heeft acht punten minder en staat op de dertiende plek.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie