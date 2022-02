Manchester City-manager Josep Guardiola toonde zich woensdag ondanks een ruime 0-5-zege op Sporting CP zeer kritisch op zijn ploeg. De Spanjaard zette met de Engelse club een reuzenstap naar de kwartfinales van de Champions League, maar zag genoeg verbeterpunten.

"Nee, het was geen perfect optreden", zei Guardiola tegen BT Sport. "Ik vond dat sommige spelers hun niveau niet haalden en we leden ook veel te gemakkelijk balverlies. Tegen de Europese topteams waren we hier niet mee weggekomen."

Manchester City kende geen enkele moeite met Sporting en leidde bij rust al met 0-4, dankzij treffers van Riyad Mahrez, Bernardo Silva (twee) en Phil Foden. Na rust zorgde Raheem Sterling voor het slotakkoord tegen de Portugese topclub, die in de groepsfase als tweede eindigde achter Ajax.

"Gelukkig waren we extreem effectief. In de eerste vijf, zes minuten kon je zien hoe goed Sporting is", vervolgde de 51-jarige manager. "Daarna straften we hun fouten af. Het verschil tussen deze twee teams is echt geen vijf doelpunten."

"Maar begrijp me niet verkeerd: ik ben wel heel blij. Het was een wedstrijd die ons een fantastisch resultaat heeft opgeleverd. We hebben het wel over de kampioen van Portugal, een uitstekende ploeg."

De return tussen City en Sporting is op 9 maart in het Etihad Stadium. Als een Portugees wonder uitblijft, plaatst de huidige koploper van de Premier League zich voor de vijfde keer op rij voor de kwartfinales van de Champions League.

