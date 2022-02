Manchester United heeft dinsdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Premier League. 'The Red Devils' wonnen in eigen huis met 2-0 van Brighton & Hove Albion en stegen naar de vierde plaats op de ranglijst.

Cristiano Ronaldo brak vlak na rust de ban op Old Trafford. De 37-jarige Portugees profiteerde van knullig balverlies bij Yves Bissouma en schoot niet veel later bekeken raak. Het was voor Ronaldo zijn eerste doelpunt van 2022.

De wedstrijd leek een paar minuten later helemaal beslist toen Lewis Dunk - ook na dom balverlies - met rood werd weggestuurd voor het vasthouden van een doorgebroken speler. Het lukte Brighton daarna ook niet meer om nog tot een gelijkmaker te komen. Bruno Fernandes tekende diep in de extra tijd voor de bevrijdende 2-0.

Voormalig Ajacied Joël Veltman deed de hele wedstrijd mee bij Brighton & Hove Albion, maar ook de verdediger kon zijn ploeg niet aan een goed resultaat helpen. Bij Manchester United is na het vertrek van Donny van de Beek geen Nederlandse inbreng meer.

Manchester United stijgt door de overwinning naar de vierde plaats in de Premier League. Die plek geeft de club van trainer Ralf Rangnick virtueel een ticket voor de Champions League. United heeft na 25 wedstrijden twee punten meer dan nummer vijf West Ham United.

Bruno Fernandes en Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

