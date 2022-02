Manchester City is door een eclatante zege op Sporting CP dinsdag in de achtste finales van de Champions League al zo goed als zeker van een plek in de volgende ronde. De Engelse club won in Estádio José Alvalade met 0-5 en evenaarde zo het clubrecord.

Door twee doelpunten van Bernardo Silva (de 0-2 en de 0-4) en treffers van Riyad Mahrez (0-1) en Phil Foden (0-3) leidde City halverwege al met 0-4 tegen de Portugese kampioen, die achter Ajax als tweede eindigde in de groepsfase.

In de tweede helft schoot Sterling op prachtige wijze de 0-5 op het scorebord en daarbij bleef het, omdat City ietwat gas terugnam. Vijf minuten voor tijd mocht Oranje-international Nathan Aké nog invallen van trainer Josep Guardiola.

City won maar een keer eerder een Europees duel met vijf doelpunten verschil. Dat was in 2016 tegen Steaua Boekarest in de play-offs om een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

De return tussen City en Sporting is op 9 maart in het Etihad Stadium. Als een Portugees wonder uitblijft, plaatst City zich dan voor de vijfde keer op rij voor de kwartfinales van de Champions League. Er stond dinsdag nog een achtstefinaleduel in de Champions League op het programma met Paris Saint-Germain tegen Real Madrid. Door een treffer in de extra tijd van Kylian Mbappé wonnen de Fransen met 1-0 in Parijs.

Heenwedstrijden achtste finales CL Dinsdag: PSG-Real Madrid 1-0

Dinsdag: Sporting-Manchester City 0-5

Woensdag: RB Salzburg-Bayern

Woensdag Internazionale-Liverpool

Dinsdag 22 februari: Chelsea-Lille OSC

Dinsdag 22 februari: Villarreal-Juventus

Woensdag 23 februari: Atlético-Manchester United

Woensdag 23 februari: Benfica-Ajax

Sporting CP-trainer Rúben Amorim kijkt lijdzaam toe. Sporting CP-trainer Rúben Amorim kijkt lijdzaam toe. Foto: EPA

City leidt na zeventien minuten met 0-2.

Nadat Sporting CP eerder dit Champions League-seizoen binnen tien minuten op een 0-2-achterstand was gekomen tegen Ajax, ging het dinsdagavond thuis tegen Manchester City ook razendsnel mis.

De Premier League-koploper combineerde in de zevende minuut door de kwetsbare Portugese defensie en na terugleggen van Kevin De Bruyne schoof Riyad Mahrez beheerst binnen (0-1). Tien minuten later verdubbelde Bernardo Silva de voorsprong op schitterende wijze. Bij een corner ramde hij de bal in een keer via de onderkant van de lat binnen (0-2).

De defensie van Sporting zag er bij vlagen knullig uit. Bij de 0-3 van Foden in de 32e minuut ging de bal langs drie verdedigers, waarna de Engelse international rustig binnenwerkte. De 0-4 viel ook nog voor rust. In de 44e minuut schoot Silva op aangeven van Sterling binnen.

Met de 0-4-ruststand was het tweeluik al beslist. Silva leek er vlak na rust al 0-5 van te maken, maar na inmenging van de VAR werd de goal afgekeurd wegens buitenspel. In de 58e minuut werd de marge alsnog vijf via een schitterend afstandsschot in de kruising van Sterling. Het bleef bij 0-5. City spaarde zichzelf én Sporting, al liet de ploeg van Guardiola nog wel wat kansjes onbenut.