Jasper Cillessen heeft dinsdag een operatie aan zijn gekwetste kuit ondergaan. Het is nog niet bekend hoelang de keeper van Valencia moet revalideren.

Valencia meldt dinsdagavond in een verklaring dat de 32-jarige Cillessen onder het mes moest om stolsel tussen de spieren van zijn rechterkuit te verwijderen. De Spaanse club zegt dat de keeper goed herstelt van de operatie, maar wil niks kwijt over de duur van zijn revalidatieperiode.

Cillessen heroverde dit seizoen zijn basisplaats bij Valencia, maar hij viel eind januari in de thuiswedstrijd tegen Sevilla (1-1) geblesseerd uit. Sindsdien miste de oud-keeper van NEC, Ajax en FC Barcelona drie competitiewedstrijden.

Het is niet de eerste keer dat Cillessen voor een langere periode uitgeschakeld is door blessureleed. Vorig seizoen miste de 61-voudig international een groot deel van het seizoen door een knie- en spierblessure. Cillessen raakte bovendien besmet met het coronavirus, waardoor hij niet werd opgenomen in de selectie voor het EK.

Door de operatie aan zijn kuit moet Cillessen in ieder geval het weerzien met zijn oude club FC Barcelona van komende zondag (aftrap 16.15 uur) aan zich voorbij laten gaan.

Het is nog niet duidelijk of Cillessen straks fit genoeg is voor de komende interlandperiode. Het Nederlands elftal speelt volgende maand oefenduels met Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart). Cillessen speelde eind november in het WK-kwalificatieduel met Noorwegen zijn laatste interland.

