Fortuna Sittard tegen Sparta Rotterdam kan vrijdag de eerste Eredivisie-wedstrijd worden sinds begin november die in een vol stadion gespeeld wordt. Door de versoepelingen die het kabinet dinsdagavond aankondigde, gelden er vanaf vrijdag geen vrijwel beperkingen meer bij een bezoek aan een sportwedstrijd.

De enige beperking is nog dat toeschouwers een coronatoegangsbewijs moeten tonen om toegang te krijgen. Die regel vervalt 25 februari pas. Er hoeft geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden en ook een mondkapje is niet verplicht.

"Dat is heel mooi nieuws voor alle spelers, clubs, supporters en voetballiefhebbers. De spelers en de clubs hebben heel lang hun publiek moeten missen", reageert de KNVB dinsdagavond in een persbericht.

De bond gaat nog wel in gesprek met het kabinet over de mogelijke gevolgen als de besmettingscijfers weer oplopen.

"Niemand kan met zekerheid zeggen hoe het coronavirus zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Maar dat we het bij eventuele oplopende besmettingscijfers anders moeten aanpakken dan afgelopen winter, zou hoe dan ook de insteek moeten zijn. Niet met één klap alle deuren dicht (laten) gooien, maar met een langetermijnvisie kijken naar hoe alles wél verantwoord open kan blijven."

Ajax-Go Ahead Eagles was de laatste Eredivisie-wedstrijd in een vol stadion. Foto: ANP

Ook Grolsch Veste stroomt weer vol

De laatste Eredivisie-wedstrijd in een vol stadion was Ajax tegen Go Ahead Eagles op zondagavond 7 november, voor het oog van 53.497 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA. Daarna moesten de stadion weer helemaal leeg blijven.

Door de teruglopende ziekenhuiscijfers mochten de stadions bij de afgelopen twee Eredivisie-speelronden al voor een derde gevuld zijn, al zag FC Twente daarvan af. De Enschedese club was van mening dat de kosten van de wedstrijdorganisatie, met supporters verdeeld over het gehele stadion, niet opwogen tegen de inkomsten. Zondag om 14.30 uur zal De Grolsch Veste wel volstromen voor het duel met Go Ahead Eagles.

De versoepelingen gelden ook voor de acht Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden van vrijdagavond. De laatste wedstrijd in Nederland waarbij het stadion slechts voor een derde gevuld zal zijn, is donderdagavond de Conference League-confrontatie tussen PSV en Maccabi Tel Aviv in het Philips Stadion.