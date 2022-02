Sporting CP-Manchester City 聽路聽

Dit is pas de tweede keer dat een Engels team in de knock-outfase van de Champions League in de eerste helft van een uitwedstrijd drie of meer doelpunten scoort. De eerste keer was het ook Manchester City, tijdens de met 0-4 gewonnen wedstrijd tegen FC Basel, in de knock-outfase van het seizoen 2017/2018. Toen stond het 0-3 bij rust.