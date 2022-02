Janis Blaswich vertrekt aan het eind van het seizoen bij Heracles Almelo. De ervaren Duitse doelman maakt komende zomer de overstap naar RB Leipzig, waar hij een contract voor drie jaar tekent.

Blaswich beschikt in Almelo over een aflopend contract en kon vanaf 1 januari met potentiële nieuwe werkgevers in gesprek. Met zijn keuze voor RB Leipzig keert de keeper terug in zijn geboorteland, waar hij eerder voor Borussia Mönchengladbach, Dynamo Dresden en Hansa Rostock speelde.

Bij de huidige nummer vier van de Bundesliga moet de dertigjarige Blaswich zich mogelijk schikken in een rol als reservedoelman. De Hongaarse international Péter Gulácsi is bij 'Die Roten Bullen' al jaren de vaste keeper.

Blaswich speelde sinds de zomer van 2018 bij Heracles, waarvoor hij tot dusver 108 officiële wedstrijden speelde. Daarin wist hij 26 keer de nul te houden. De Almeloërs wilden de keeper graag behouden, maar hij koos voor een nieuw avontuur.

"Ik waardeer enorm wat de club mij heeft geboden om mij hier te houden", zei de doelman. "Maar het stond hoog op mijn doelenlijst om nog een keer in de Bundesliga te keepen en daar wilde ik op wachten. Nu deze kans voorbijkomt, kan ik deze niet laten liggen."

Blaswich beleeft met Heracles een wisselvallig seizoen. De ploeg van trainer Frank Wormuth, die eveneens na dit seizoen vertrekt, staat op de twaalfde plek en heeft maar zes punten meer dan Sparta Rotterdam, dat op de zeventiende plek in de degradatiezone staat.

