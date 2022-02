Clémence Ross (64) werkte na haar politieke carrière lang in het topvoetbal, een wereld waar ze verder voornamelijk met mannen te maken had. Dat er in die mannenwereld sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals bij Ajax, verrast haar niet. "Het is een overheersende cultuur, waarvan iedereen denkt: het hoort er nou eenmaal bij", zegt ze in gesprek met NU.nl.

Verbaasd was de voormalig voorzitter van De Graafschap (in 2010 werd ze de eerste vrouwelijke voorzitter in het betaald voetbal) en manager vrouwenvoetbal van de KNVB niet toen naar buiten kwam dat Ajax-directeur Marc Overmars zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ross werkte in 2017 mee aan een rapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport en de conclusie was dat het overal voorkomt. "Ik was misschien verrast dat het de directeur van een beursgenoteerde onderneming betrof, maar in de voetbalcultuur kan ik me er wel iets bij voorstellen."

"Het is een mannencultuur en er worden mannengrappen gemaakt. En zoals in alle mannengezelschappen denkt iedereen: het hoort er nou eenmaal bij", vertelt Ross. "En voordat je het weet, gaat het er ook bij horen dat mensen geen aanstoot meer nemen aan dingen die buiten die cultuur misschien niet zo vanzelfsprekend zijn."

De voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan het weten. Ze groeide op "tussen de jongens" en is liefhebber van racen, voetbal en darten. "Ik heb me in die groepscultuur altijd weten te weren. Dan zei ik: 'Joh, hou hiermee op, want dit vind ik echt niet kunnen.' Maar dat zou natuurlijk niet nodig moeten zijn."

Wel wil ze een nuance aanbrengen: "Ik kan je verzekeren: vrouwen hebben ook die groepsneiging en praten ook over mannen op een bepaalde manier. Ook daar is seksuele intimidatie." Daarmee wil Ross maar zeggen: het is ongezond als een sector volledig een vrouwen- of mannenbolwerk is.

Loopbaan Clémence Ross in het kort Eind jaren negentig werd Ross Tweede Kamerlid namens het CDA.

Vanaf 2002 was ze vijf jaar staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2007 verliet Ross de politiek en werd vervolgens onder meer voorzitter van De Graafschap, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB en lid van het UEFA Women's Football Committee.

Tegenwoordig is Ross voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, voorzitter van Long Alliantie en lid van de raad van commissarissen van het Prinses Máxima Centrum.

Supporters De Graafschap keerden zich tegen Ross

Na haar politieke carrière werd ze voorzitter van de Eredivisie voor vrouwen en in 2010 voorzitter van De Graafschap, de club uit de Achterhoek waar Ross opgroeide. Een unicum als vrouw.

Op de werkvloer voelde Ross zich volledig geaccepteerd. "Ik heb geen enkel moment gevoeld dat iemand dacht: wat komt die mevrouw hier doen?"

Dat was wel anders bij de supporters. Toen de resultaten van de club tegenvielen, keerden de fanatieke supporters van De Graafschap zich tegen de voorzitter. "Als het niet goed gaat, is de vraag: wie heeft het gedaan? Dat zal dan wel eerder die vrouw zijn dan een man", herinnert Ross zich de teneur binnen de harde kern van de club.

"Er werd gesist en gefloten, echt heel seksistisch gereageerd. Het voelde heel onveilig en op last van de politie ben ik weggebleven bij de club. De harde kern zei heel duidelijk: weg met al die mensen en die mevrouw als eerste. Dat wakkerde de regionale pers ook nog eens aan."

Clémence Ross naast prins Pieter-Christiaan tijdens Nederland-Ivoorkust op het WK van 2006. Clémence Ross naast prins Pieter-Christiaan tijdens Nederland-Ivoorkust op het WK van 2006. Foto: ANP

'Blatter was komisch en treurig tegelijkertijd'

Het leidde tot het vertrek van Ross bij De Graafschap, waarna ze andere functies in het voetbal ging vervullen. Ross werd manager vrouwenvoetbal bij de KNVB en lid van het UEFA Women's Football Committee.

Toen Ross staatssecretaris was, maakte ze "komische en tegelijkertijd treurige" dingen mee met toenmalig FIFA-baas Sepp Blatter.

U had contact met Blatter?

"Toen ik staatssecretaris was wel. Het was me wel duidelijk dat Blatter een totaal andere visie had op relaties met vrouwen. Hij zag ze niet zozeer als vrouwen met verstand van sport. Ik laat me er verder niet over uit, maar laat ik zeggen dat hij hield van vrouwen."

Was dat bij Gianni Infantino, de toenmalig secretaris-generaal van de UEFA en huidige FIFA-voorzitter, ook zo?

"Dat kon ik niet zozeer merken, maar het was niet bepaald de cultuur in de UEFA dat vrouwen de positie kregen die ze eigenlijk hadden moeten hebben. Daar hebben we als Women's Committee hard voor moeten vechten."

Wat zegt het over de voetbalwereld als het er bij de twee misschien wel belangrijkste organisaties zo aan toegaat?

"Het is een door mannen gedomineerde sport. In Amerika is het totaal anders, dus het is maar net waar de sport groot wordt. Als je eenmaal met elkaar in zo'n bubbel zit, ga je denken dat het jouw cowboyfilm is. Als er dan een cowgirl voorbijkomt, is dat niet gelijk de heldin. Daar kun je je heel boos over maken, want de uitwassen zijn idioot en raar. Maar aan de andere kant: je moet wel naar de oorzaken kijken."

“Je kunt niet twee vertrouwenspersonen neerzetten en zeggen: dan is het wel oké.”

Wat moet er gebeuren om die mannencultuur te veranderen?

"Daar hoeven we geen onderzoek meer naar te doen, want die stapelen zich maar op. Het is taai om een bedrijfscultuur te veranderen, maar zorg voor een open, transparante cultuur. Wees ook niet tolerant naar reacties als: ach, dat bedoelt hij niet zo. Of: zo is hij nou eenmaal."

"Je kunt ook niet twee vertrouwenspersonen neerzetten en zeggen: dan is het wel oké. Nee, je moet je hele organisatie opschonen en weten waar je naartoe wil. Internationaal zie je dat het voetbal piramidaal is ingericht met alleen mannen aan de top. En die mannen worden niet zo heel snel vervangen door vrouwen. Dat is een jammerlijke zaak."

"Aan de top van organisaties moet voorbeeldgedrag zichtbaar zijn, want goed voorbeeld doet goed volgen. Sta voor een open en veilige cultuur en wees niet tolerant naar grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen in het voetbal, maar overal."