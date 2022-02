Heracles Almelo kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op Kaj Sierhuis. De aanvaller is maandenlang uitgeschakeld door een zware knieblessure.

De 23-jarige Sierhuis liep de blessure vrijdag op in de extra tijd van het thuisduel met FC Utrecht (1-0). Hij gaf FC Utrecht-verdediger Djevencio van der Kust een schouderduw en verstapte zich.

"Dit is een enorme streep door de rekening", reageert Sierhuis op de site van Heracles. "Ik kwam er voor mijn gevoel steeds beter in en dan gebeurt dit." Aangezien Sierhuis tot het eind van het seizoen wordt gehuurd van Stade de Reims, keert hij waarschijnlijk niet meer terug in het shirt van Heracles.

"Mijn seizoen zit erop en dat betekent een waardeloos einde van mijn periode bij deze mooie club. Ik ben immers tot komende zomer gehuurd. Ik zal het team als supporter blijven steunen en ben ervan overtuigd dat de jongens het seizoen goed gaan afsluiten."

Kort voordat Sierhuis geblesseerd raakte, had hij nog gescoord voor Heracles. Foto: Pro Shots

Sierhuis hielp Heracles met goal aan eerste zege van 2022

Tot de blessure was het juist een prachtige avond voor Sierhuis. De aanvaller maakte in de 82e minuut de enige treffer van de wedstrijd en bezorgde Heracles zo de eerste overwinning van 2022.

In totaal kwam Sierhuis tot achttien Eredivisie-duels voor Heracles. Daarin scoorde hij vier keer en leverde de voormalige jeugdinternational drie assists.

Door de overwinning op Utrecht nam Heracles afstand van de onderste plaatsen. De club uit Almelo staat nu vijftiende, met vier punten voorsprong op nummer zestien Fortuna Sittard. Het gat met hekkensluiter PEC Zwolle bedraagt zeven punten.

