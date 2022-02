Vitesse heeft dinsdag Benjamin Schmedes aangesteld als technisch directeur. De Duitser wordt de opvolger van zijn landgenoot Johannes Spors, die eind vorig jaar naar Genoa vertrok.

De 36-jarige Schmedes was ruim zeven jaar actief in de technische leiding van verschillende Duitse clubs. Zo was hij hoofd scouting bij Hamburger SV en sportief directeur bij VfL Osnabrück.

Met Osnabrück promoveerde hij naar de 2. Bundesliga, maar na twee jaar degradeerde hij ook weer met die club. Daarop besloot Schmedes in de zomer van vorig jaar te vertrekken. "Na mijn vertrek bij VfL Osnabrück heb ik bewust de tijd genomen om na te denken over mijn volgende stap. Toen Vitesse op mijn pad kwam, was mijn interesse direct groot", aldus Schmedes.

"Vitesse is op mij overgekomen als een professionele en warme club, met een grote historie. Ik voel me aangetrokken tot de voetbalfilosofie en het potentieel van de club, het geloven in meer. Met de ambitie om structureel mee te spelen om Europees voetbal, maar ook met een focus op de eigen academie."

Schmedes moet nieuw elftal bouwen bij Vitesse

Schmedes staat deze zomer meteen voor een zware opdracht bij Vitesse, aangezien hij een bijna volledig nieuw elftal moet samenstellen. De contracten van onder anderen Riechedly Bazoer en Danilho Doekhi lopen af en ook huurlingen als Jacob Rasmussen (Fiorentina), Loïs Openda (Club Brugge) en Yann Gboho (Stade Rennais) staan voor een vertrek.

Vitesse is dit seizoen nog op twee fronten actief. De ploeg van trainer Thomas Letsch staat zesde in de Eredivisie. In de Conference League wacht een tweeluik met Rapid Wien, waarvan donderdag de eerste wedstrijd op het programma staat.

