Sporting CP-coach Rúben Amorim kijkt behoorlijk op tegen zijn collega Josep Guardiola van Manchester City. De twee ploegen staan dinsdagavond tegenover elkaar in de achtste finales van de Champions League.

"Guardiola is de beste trainer ter wereld", zei Amorim maandag onomwonden op de persconferentie voor het duel. "En City is het meest ontwikkelde team op technisch en tactisch gebied. Ik voel me alsof ik op de basisschool zit en hij een student op de universiteit is. Hij is een referentie voor elke trainer."

De 37-jarige Amorim is dit seizoen voor het eerst als trainer actief in de Champions League. "Ik heb me als trainer altijd aan José Mourinho gespiegeld, maar nu kijk ik op tegen Guardiola."

"Guardiola is echt compleet het tegenovergestelde van mij. Manchester City heeft alles wat wij nog niet hebben. Ze spelen al jaren samen en kunnen in allerlei varianten spelen, terwijl wij niet erg flexibel zijn."

'Soms kan de ploeg met de meeste honger iets speciaals'

Sporting haalde voor het eerst sinds 2009 de achtste finales van de Champions League. In de groep van het oppermachtige Ajax hadden de Portugezen aan negen punten nipt genoeg voor de tweede plaats. City is de verliezend finalist van vorig jaar en werd dit seizoen groepswinnaar in een zware poule met Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Club Brugge.

Amorim beseft dat de Engelsen favoriet zijn, maar toch acht hij zijn ploeg niet kansloos. "Een van onze grootste kwaliteiten is dat we met passie en geloof in eigen kunnen spelen. We weten dat we tegen een van de beste teams ter wereld spelen, met de beste trainer ter wereld. Maar soms kan de ploeg die de meeste honger heeft iets speciaals presteren, en dat verwacht ik in deze wedstrijd te gaan zien."

Amorim wilde niet zeggen hoeveel procent kans hij zijn team geeft. "Maar we moeten in onze kans geloven, een wonder is mogelijk. Mijn spelers hebben al veel vaker kunnen verrassen."

Sporting CP-Manchester City begint dinsdag om 21.00 uur, tegelijkertijd met de achtste finale tussen Paris Saint-Germain en Real Madrid.

