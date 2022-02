Jong PSV heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie een verrassende thuisnederlaag geleden. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij werd op De Herdgang met 1-2 verslagen door Jong FC Utrecht.

Voor Jong PSV is het de tweede nederlaag op rij, nadat vorige week de minitopper tegen Jong Ajax met 2-0 verloren was gegaan. De Eindhovenaren lijken daardoor af te haken in de strijd om de derde periodetitel.

Jong FC Utrecht opende de score in de 38e minuut. Mees Rijks schoot raak op aangeven van Gabriël Çulhaci, nadat verdediger Jenson Seelt zich kinderlijk eenvoudig van de bal had laten zetten.

De thuisploeg probeerde het daarna wel, maar kreeg amper kansen. Met een schitterend afstandsschot stelde Sylian Mokono in de slotfase de zege voor Jong FC Utrecht veilig.

Jong PSV heeft met nog twee wedstrijden in de derde periode te gaan een achterstand van vier punten op zowel FC Eindhoven als FC Volendam. In de reguliere stand van de Keuken Kampioen Divisie staat de ploeg negende.

Bij Jong FC Utrecht, de huidige nummer twaalf, zat Rick Kruys voor de tweede wedstrijd op rij op de bank als vervanger van de zieke Darije Kalezic. Vorige week werd onder de leiding van de 36-jarige trainer al gewonnen van Helmond Sport.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie