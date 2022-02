Bondscoach Mark Parsons van de Oranjevrouwen kan bij het Tournoi de France niet beschikken over Renate Jansen, Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms. Vanwege het coronaprotocol reizen ze niet mee naar Frankrijk.

Roord, Janssen en Wilms spelen in Duitsland voor VfL Wolfsburg en Jansen komt uit voor FC Twente. Lisa Doorn, Chasity Grant (beiden Ajax) Kayleigh van Dooren (FC Twente) en Janou Levels (PSV) zijn opgeroepen als vervangers.

Assistent-coaches Jessica Torny en Arvid Smit gaan ook niet mee naar Frankrijk vanwege het coronaprotocol. Zij blijven wel digitaal betrokken bij de staf. Stefan Hoogsteder (hoofdcoach vrouwen Jong Oranje) en Marleen Wissink (hoofd scouting en assistent-coach Oranjevrouwen onder 17) zijn daaraan toegevoegd.

Het is niet bekend of de afgehaakte speelsters en stafleden besmet zijn met corona. In Frankrijk geldt voor iedereen vanaf zestien jaar een verplicht vaccinatiebewijs, dat ook vereist is bij het betreden van een voetbalstadion.

De Oranjevrouwen openen het prestigieuze oefentoernooi in Frankrijk woensdag in Caen tegen Brazilië. Daarna volgen wedstrijden in Le Havre tegen Finland (19 februari) en Frankrijk (22 februari).