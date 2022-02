Christian Eriksen heeft maandag voor het eerst sinds zijn hartstilstand in juni 2021 een wedstrijd gespeeld. De Deen deed een uur mee in het besloten oefenduel van zijn nieuwe club Brentford tegen Southern United (3-2-winst).

De maandag dertig jaar geworden Eriksen stond aan de aftrap en was verantwoordelijk voor de assist bij de 1-0 van Josh Dasilva. De middenvelder, die na een uur plaatsmaakte voor Lewis Gordon, werd afgelopen zaterdag voor de wedstrijd tegen Crystal Palace al voorgesteld aan het publiek van Brentford.

Eriksen kreeg op 12 juni 2021 in de groepswedstrijd van Denemarken tegen Finland op het EK een hartstilstand. Om herhaling te voorkomen werd bij de oud-Ajacied een inwendige defibrillator (ICD) aangebracht, maar daardoor moest hij bij Internazionale vertrekken. In de Serie A is het niet toegestaan om met een ICD te spelen.

Zijn contract bij Inter werd in december ontbonden en sindsdien was Eriksen op zoek naar een nieuwe club. De 109-voudig international trainde mee bij onder meer Odense en Jong Ajax, maar koos op de laatste dag van de winterse transferperiode voor een overstap naar Premier League-club Brentford.

Het is nog niet duidelijk wanneer Eriksen zijn officiële rentree kan maken, al lijkt het erop dat hij snel kan worden ingezet. Brentford, de huidige nummer veertien van de Premier League, speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Arsenal.

Eriksen speelde eerder in Engeland voor Tottenham Hotspur (2013-2020). Hij begon zijn professionele loopbaan bij Ajax en kwam tot 163 officiële wedstrijden voor de Amsterdammers. Bij Brentford tekende Eriksen een contract voor de rest van het seizoen.

Christian Eriksen werd zaterdag al voorgesteld aan het publiek van Brentford. Christian Eriksen werd zaterdag al voorgesteld aan het publiek van Brentford. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League