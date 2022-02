De op 5 september vorig jaar gestaakte kraker tussen Brazilië en Argentinië in de WK-kwalificatie moet in zijn geheel worden overgespeeld. Dat heeft de FIFA maandag besloten. De locatie en het tijdstip worden op een later moment bepaald.

Het beladen duel in São Paulo duurde welgeteld zes minuten. Toen kwamen officials van de Braziliaanse gezondheidsautoriteit het veld op om enkele Argentijnse spelers in quarantaine te dwingen. Daarop ontstond er een totale chaos en werd de wedstrijd gestaakt.

Reden voor het ingrijpen was het vermoeden dat vier Argentijnse spelers die uitkomen in de Engelse Premier League zich bij aankomst niet aan de quarantaineplicht zouden hebben gehouden. Ook vulden ze naar verluidt hun reisdocumenten onjuist in.

De FIFA meldt dat het viertal - Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso en Cristian Romero - zich inderdaad niet aan de coronaregels heeft gehouden. Ze worden voor twee interlands geschorst.

Daarnaast krijgt Brazilië een boete van ruim 500.000 euro voor de chaos die uitbrak en het staken van de wedstrijd. Argentinië moet de FIFA bijna 200.000 euro betalen vanwege het overtreden van de veiligheidsregels.

In sportief opzicht staat er voor Brazilië en Argentinië niet zoveel meer op het spel. Beide landen hebben zich al geplaatst voor het WK in Qatar.