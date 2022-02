Helmond Sport heeft Wil Boessen maandag per direct ontslagen. De Keuken Kampioen Divisie-club won slechts één van de laatste vijftien duels en de clubleiding had er geen vertrouwen meer in dat de coach de negatieve reeks kon omdraaien.

De 57-jarige Boessen wordt vanwege de tegenvallende prestaties direct weggestuurd. Ook assistent-trainer Frank van Kempen moet vertrekken. Beide coaches hadden nog een doorlopend contract tot medio 2023.

Boessen was bezig aan zijn derde seizoen als trainer bij Helmond Sport en stond op de negentiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. De prestaties van de ploeg vielen tegen na een opleving in het vorige seizoen, waarin Helmond Sport als twaalfde eindigde.

De voormalig verdediger, die zijn spelerscarrière afsloot in Helmond, wordt voor de derde keer in zijn trainerscarrière ontslagen. Eerder moest hij bij FC Den Bosch en TOP Oss vroegtijdig vertrekken.

Sven Swinnen neemt de taken van Boessen voorlopig over. De Belg was assistent-trainer bij KV Mechelen, de club waarmee Helmond Sport samenwerkt. De 47-jarige Swinnen was eerder hoofd jeugdopleiding bij KV Mechelen.

Helmond Sport heeft slechts één punt meer dan hekkensluiter Almere City, dat nog een wedstrijd meer heeft gespeeld. Swinnen wacht vrijdag de eerste wedstrijd tegen VVV-Venlo, de huidige nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Keuken Kampioen Divisie