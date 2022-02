Marcel Brands is vanaf volgend seizoen algemeen directeur van PSV. Hij volgt Toon Gerbrands op, die vertrekt bij de club uit Eindhoven.

De 64-jarige Gerbrands was sinds 2014 algemeen directeur bij PSV. "Ik kijk terug op een prachtige periode waarin ik acht jaar lang een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van PSV", zegt hij op de website van de club.

Brands werkte tussen 2010 en 2018 als technisch directeur bij PSV. Vervolgens vertrok hij naar Premier League-club Everton, waar hij in december moest vertrekken wegens teleurstellende resultaten. Hij tekent tot 2027 in Eindhoven.

Dat de 59-jarige Brands beschikbaar was voor een terugkeer bij PSV, speelde mee in het besluit van Gerbrands om te stoppen. "Ik zie dat als een geweldige kans voor de club en ik ben er enorm van overtuigd dat dit PSV veel gaat brengen."

"Ik heb negen jaar lang intensief met Marcel samengewerkt bij AZ en PSV. PSV haalt met hem een topper binnen. Iemand met specialistische eigenschappen, expertise en ervaring. Omdat er een aantal beslissingen moeten worden genomen die belangrijk zijn voor de koers die PSV de komende jaren gaat volgen, is dit qua timing het beste moment om een nieuwe stap te zetten."

Gerbrands was bondscoach van de volleybalploeg en leidde schaatsteam DSB, voordat hij in 2002 bij AZ de voetbalwereld binnenkwam. Het is nog onbekend of hij op zoek gaat naar een nieuwe baan.

Brands en Gerbrands vieren de landstitel in 2018. In de acht jaar dat Brands in Eindhoven werkte, werd de club driemaal kampioen. Brands en Gerbrands vieren de landstitel in 2018. In de acht jaar dat Brands in Eindhoven werkte, werd de club driemaal kampioen. Foto: Pro Shots

Brands wilde in Nederland alleen voor PSV werken

Brands besloot na meerdere gesprekken met de raad van commissarissen terug te keren in het Philips Stadion. "Er is in Nederland maar één club waar ik wil werken, dat is PSV. Er ligt hier een sterk fundament en de club beschikt over een uitgebalanceerd directieteam waaraan ik in deze geweldige functie waarde hoop toe te voegen."

Een van de belangrijkste klussen voor Gerbrands in zijn laatste maanden is samen met technisch directeur John de Jong een nieuwe trainer vinden. De Duitse coach Roger Schmidt maakte twee weken geleden bekend in de zomer na twee jaar te vertrekken.

"De komende maanden ligt mijn focus volledig op het winnen van prijzen", zegt Gerbrands. PSV staat tweede in de Eredivisie, met vijf punten achterstand op Ajax. In de halve finale van de KNVB-beker speelt de ploeg tegen Go Ahead Eagles en in de achtste finales van de Conference League is het Israëlische Maccabi Tel Aviv komende donderdag en volgende week de tegenstander.

