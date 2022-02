Luuk de Jong ziet ondanks zijn reserverol nog altijd een belangrijke taak voor zich weggelegd bij FC Barcelona. De spits behoedde de Catalaanse club zondag met een late treffer voor puntenverlies in de stadsderby tegen Espanyol.

"Ze kennen mijn kwaliteiten hier", zei invaller De Jong na het duel met Espanyol. "Als ik het veld in kom, probeer ik in het strafschopgebied te wachten op bruikbare voorzetten en gelukkig kon ik het doelpunt maken dat ons een heel belangrijk punt oplevert."

De spits kwam in de 89e minuut binnen de lijnen en zorgde in de 6e minuut van de extra tijd voor de 2-2. Daarmee voorkwam hij een pijnlijke nederlaag tegen de stadgenoot en bovendien behoedde hij 'Barça' dankzij het gelijkspel voor het verlies van de vierde plek.

"Ik ben gelukkig dat ik een doelpunt kon maken dat ons een heel belangrijk punt opleverde", vervolgde De Jong. "Als je in de laatste minuut een punt redt, houd je daar een goed gevoel aan over. Maar het enige waar je aan denkt is de bal pakken om nog een laatste aanval op te zetten."

Luuk de Jong is vooral bankzitter bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Xavi blijft 'voorbeeld' De Jong prijzen

De dagen van De Jong bij FC Barcelona leken geteld met de winterse komst van aanvallers Ferran Torres en Pierre-Emerick Aubameyang. De 38-voudig international bleef ondanks het geringe perspectief op speeltijd volgens Xavi hard werken.

"Hij is een geweldig voorbeeld voor iedereen en dat zeg ik ook tegen de rest van de de ploeg", aldus een complimenteuze Xavi. "Hij is een echte doelpuntenmaker en toen we hem inbrachten vroegen we hem dat weer te laten zien."

De Jong is dit kalenderjaar met vijf doelpunten topscorer van FC Barcelona. Dat leverde de club vier punten op. Ook tegen Real Mallorca (0-1) en Granada (1-1) was De Jong met zijn treffer voor grote waarde voor de ploeg van trainer Xavi.

