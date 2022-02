Luuk de Jong heeft FC Barcelona zondag behoed voor een nederlaag in de stadsderby tegen Espanyol. De 31-jarige spits kopte in de zesde minuut van de extra tijd de 2-2 op het scorebord in het RCDE Stadium.

De Jong kwam in de 89e minuut in het veld bij een 1-2-achterstand en deed waar trainer Xavi op hoopte. Uit een voorzet van Adama Traoré kopte hij knap binnen, waardoor Barcelona een punt overhield aan het duel. Het was het vierde doelpunt van De Jong voor Barcelona in La Liga.

Frenkie de Jong was de enige Nederlander in de basis bij Barcelona, dat verwacht dat Memphis Depay binnenkort hersteld is van blessureleed. Ook oud-Ajacied Sergiño Dest mocht starten. Bij Espanyol deed Tonny Vilhena de eerste zestig minuten mee.

Door het gelijkspel blijft de achterstand van Barça op koploper Real Madrid, dat zaterdag met 0-0 gelijkspeelde tegen Villarreal, vijftien punten. De ploeg van Xavi heeft ook nog nummer twee Sevilla en nummer drie Real Betis voor zich, maar moet nog een wedstrijd inhalen. Espanyol staat dertiende.

Top 6 La Liga 1. Real Madrid 24-54 (+28)

2. Sevilla 24-50 (+20)

3. Real Betis 24-43 (+16)

4. FC Barcelona 23-39 (+11)

5. Atlético Madrid 23-39 (+9)

6. Real Sociédad 23-38 (+3)

Pierre-Emerick Aubameyang verving in de 62e minuut Frenkie de Jong. Pierre-Emerick Aubameyang verving in de 62e minuut Frenkie de Jong. Foto: Getty Images

Barcelona verloor in 2009 voor het laatst van Espanyol

In de beginfase leek Barcelona op weg naar een makkelijke avond tegen Espanyol, dat in 2009 voor het laatst een stadsderby in La Liga had gewonnen. Pedri maakte in de tweede minuut de 0-1. Even later miste Traoré een kans op zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer bij Barcelona.

Vijf minuten voor rust was het weer gelijk. Sergi Darder schoot fraai raak, waarna hij in de 65e minuut ook nog aangever was bij de 1-2 van Raúl de Tomás. Frenkie de Jong stond op het moment van de tweede Espanyol-goal al niet meer in het veld. Hij speelde een matige wedstrijd en werd vervangen door Pierre-Emerick Aubameyang, die ook geen grootse indruk maakte.

Zo tikte de tijd weg voor Barcelona en nam de frustratie toe. Barcelona-verdediger Gerard Piqué en Espanyol-invaller Nicolás Ribaudo kregen het met elkaar aan de stok en gingen in de tweede minuut van de extra tijd allebei met rood naar de kant. Er volgde nog een offensief van Barcelona en dankzij De Jong leverde dat een punt op.