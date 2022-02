Erik ten Hag is niet verbaasd dat zijn spelers ook zondag tegen FC Twente (5-0) weinig last leken te hebben van het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars. Volgens de Ajax-coach moet zijn ploeg ook vooral met het voetbal bezig zijn.

"Zij moeten zich focussen op waar het om gaat. Zij moeten gewoon presteren op de groene mat. De rest is niet belangrijk", zei Ten Hag zondag na de overwinning op FC Twente in gesprek met ESPN.

"Natuurlijk weten ze wat er aan de hand is. Zij weten wat er leeft in de maatschappij en wat er bij Ajax aan de hand is. En ze weten hoe dit soort items in het nieuws komen", vervolgde Ten Hag die maandag samen met algemeen directeur Edwin van der Sar zijn spelersgroep over het vertrek van Overmars inlichtte.

Ten Hag zag Ajax stroef beginnen tegen Twente. "Maar na de 1-0 van Davy Klaassen waren we los. Ik denk dat FC Twente met 5-0 aardig is weggekomen", aldus de Ajax-coach, die Dusan Tadic voor de tweede competitiewedstrijd op rij een strafschop zag missen.

"Maar als het weer belangrijk wordt, dan schiet hij ze er weer in. Of iemand anders de volgende neemt? Dat is nu niet aan de orde. Maar we hebben met Sébastien Haller, Klaassen en Steven Berghuis ook andere spelers die een goede strafschop kunnen nemen."

Ajax had woensdag ook al met 5-0 gewonnen van Vitesse in de kwartfinales van de KNVB-beker. De Amsterdammers spelen zaterdag in de competitie in Tilburg tegen Willem II (aftrap 18.45 uur).

Sébastien Haller maakte een hattrick. Foto: Getty Images

