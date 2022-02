Ajax heeft zondag de zesde zege op rij geboekt in de Eredivisie. De Amsterdammers waren in de eigen Johan Cruijff ArenA met 5-0 te sterk voor FC Twente, dat voor het eerst verloor in de competitie sinds 30 oktober. Sébastien Haller maakte een hattrick.

Ajax kwam na een moeizame openingsfase nog in de eerste helft op voorsprong via Davy Klaassen. Na de pauze werd de marge verdubbeld door Haller. Door een eigen goal van Robin Pröpper was het duel beslist. Haller tekende met zijn tweede en derde van de avond voor de 4-0 en 5-0.

Het was de zesde keer dat Ajax in de Eredivisie thuis met 5-0 wist te winnen. Ook in de beker werd Vitesse afgelopen woensdag met dezelfde cijfers verslagen.

Door de overwinning heeft Ajax weer een voorsprong van vijf punten op nummer twee PSV en zes punten op nummer drie Feyenoord. FC Twente is de vierde plaats kwijtgeraakt aan AZ, dat eerder op de dag met 1-4 won bij Go Ahead Eagles.

De Eredivisie wordt door Ajax zaterdag vervolgd met een duel bij Willem II. Die wedstrijd in Tilburg begint om 18.45 uur. Twente krijgt een dag later bezoek van Go Ahead Eagles (aftrap 14.30 uur).

Davy Klaassen zette Ajax op voorsprong. Davy Klaassen zette Ajax op voorsprong. Foto: Pro Shots

Grootste kans voor Twente, doelpunt voor Ajax

Ajax had het in de openingsfase buitengewoon lastig met FC Twente. De formatie uit Enschede hield de ruimtes klein en gaf daardoor geen kansen weg. De beste mogelijkheid was vervolgens voor de bezoekers. Ricky van Wolfswinkel kopte de bal op de onderkant van de lat.

Het leek de opmaat voor een uiterst moeizame wedstrijd voor Ajax, maar de Amsterdammers kwamen na dat moment op gang. Een inzet van Dusan Tadic werd nog knap gepakt door Lars Unnerstall, maar de Twente-doelman tastte niet veel later mis bij een corner die Klaassen binnenwerkte.

Dat het bij rust 1-0 bleef, was een klein wonder te noemen. Noussair Mazraoui, Steven Berghuis, Haller en ook Klaassen vergaten om Ajax voor het rustsignaal al naar een grote voorsprong te helpen.

Sébastien Haller gleed de 2-0 binnen voor Ajax. Sébastien Haller gleed de 2-0 binnen voor Ajax. Foto: Pro Shots

Hattrick Haller, Tadic mist penalty

In het begin van de tweede helft ging het spelbeeld op dezelfde voet verder. Ajax viel aan en Twente kwam er niet meer aan te pas. Antony zag zijn kopbal nog gekeerd worden door Unnerstall, maar Haller gleed niet veel later wel een rebound binnen.

Nadat Ajax ook nog een penalty kreeg (overtreding op Haller), leek de wedstrijd helemaal gespeeld. Tadic wist dat buitenkansje echter niet te benutten en miste zo voor de tweede keer op rij vanaf 11 meter. Twente mocht daarom nog hoop houden op een goed resultaat.

Het lukte de tukkers alleen niet om Ajax het nog echt lastig te maken. De thuisploeg bleef aanvallen en kreeg meerdere kansen op de 3-0. De score werd in de slotfase alsnog opgevoerd. Pröpper werkte de bal in eigen doel na goed werk van Berghuis en Haller prikte nog twee keer raak na goede voorzetten van Antony en Nicolás Tagliafico.

