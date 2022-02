Arne Slot zag Feyenoord vorige week tegen Sparta "het beste half uur" van dit seizoen spelen, maar was zondag na de zege bij RKC Waalwijk (0-2) een stuk minder tevreden over het spel van zijn ploeg.

"Dit was een van onze minste wedstrijden van het seizoen. Maar het is toch ook een overwinning die gewoon weer drie punten oplevert", zei Slot na de afloop van de wedstrijd in gesprek met ESPN.

Feyenoord kwam vlak voor rust op voorsprong via Orkun Kökçü. Invaller Jorrit Hendrix besliste de wedstrijd in de slotfase door met zijn eerste doelpunt voor de Rotterdammers voor 0-2 te zorgen. Bij beide goals ging er een fout van een RKC'er aan vooraf.

"We waren aan de bal veel minder sterk dan normaal", vervolgde Slot. "Op het einde was het zelfs extreem slordig. Dan moet je zo'n wedstrijd winnen door een individuele bevlieging of door een gelukje. We scoorden bijna na die actie van Luis Sinisterra op de achterlijn."

"Eigenlijk hadden we nu twee gelukjes nodig om twee goals te maken. Maar als je heel veel aanvalt, geef je de tegenstander veel kansen om foutjes te maken; laat ik het daar maar op houden. En we hebben voor de tweede wedstrijd op rij de 'nul' gehouden. Dat is ook weer positief."

Voor Feyenoord gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De aftrap in De Kuip is om 14.30 uur.

Vreugde na afloop bij Feyenoord. Vreugde na afloop bij Feyenoord. Foto: ANP

