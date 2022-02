Wout Weghorst is zondag in de Premier League geblesseerd uitgevallen bij Burnley in de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen Liverpool. Tottenham Hotspur leed thuis tegen Wolverhampton Wanderers de derde competitienederlaag op rij: 0-2. In de Bundesliga won Borussia Dortmund met 0-3 bij Union Berlin.

Weghorst moest zich een kwartier voor tijd laten vervangen bij Burnley-Liverpool. De Nederlandse spits, die eind vorige maand de overstap maakte van VfL Wolfsburg naar de hekkensluiter in de Premier League, greep naar zijn hamstring en kon niet verder.

Fabinho kroonde zich tot matchwinner op Turf Moor. De Braziliaan tikte vijf minuten voor tijd binnen na een verlengde corner van Trent Alexander-Arnold. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool en Erik Pieters deed dat bij Burnley.

Liverpool boekte de vierde competitiezege op rij en staat stevig op de tweede plaats. De voorsprong op nummer drie Chelsea, dat zaterdag de wereldtitel voor clubs veroverde, bedraagt zeven punten. De achterstand van 'The Reds' op koploper Manchester City, dat zaterdag simpel bij Norwich City (0-4) won, is wel negen punten.

Tottenham Hotspur leed tegen Wolverhampton Wanderers de derde competitienederlaag op rij. Foto: Reuters

Tottenham ook onderuit tegen Wolverhampton

In Londen ging Tottenham onderuit tegen Wolverhampton: 0-2. De eindstand stond al na achttien minuten op het scorebord. Raúl Jiménez opende in de zesde minuut de score met een schot in de rechterbovenhoek en Leander Dendoncker verdubbelde de marge even later uit een rebound.

Steven Bergwijn viel een kleine twintig minuten voor tijd in bij Tottenham, dat door de nederlaag de zevende plek kwijtraakte aan Wolverhampton. Het verschil tussen de twee ploegen is een punt, al hebben 'The Wolves' wel een wedstrijd meer gespeeld.

Newcastle United boekte een 1-0-overwinning op Aston Villa dankzij een treffer van Kieran Trippier tien minuten voor rust. 'The Magpies' nemen dankzij de derde competitiezege op rij afstand van de onderste drie plekken.

Later op de dag staat met Leicester City-West Ham United (17.30 uur) nog een wedstrijd op het programma in de Premier League.

Marco Reus scoorde tweemaal namens Borussia Dortmund. Foto: EPA

Dortmund herstelt zich met zege op Union Berlin

In Duitsland herstelde Borussia Dortmund zich van de stevige nederlaag tegen Bayer Leverkusen (2-5) van vorige week. 'Die Borussen' wonnen met 0-3 bij Union Berlin.

Marco Reus was in de eerste 25 minuten tweemaal trefzeker. Bij het tweede doelpunt leverde Donyell Malen, die tot negen minuten voor tijd meespeelde, de assist. Raphaël Guerreiro besliste de wedstrijd een kleine twintig minuten voor tijd.

Door de overwinning verkleinde nummer twee Dortmund het gat met koploper Bayern München, dat zaterdag verloor bij VfL Bochum (4-2). Het verschil is nu zes punten.

