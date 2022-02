Feyenoord heeft zondag de derde zege op rij geboekt in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen mede dankzij een treffer van Jorrit Hendrix moeizaam met 0-2 bij RKC Waalwijk en blijven zo in het spoor van nummer twee PSV.

Orkun Kökçü opende op slag van rust de score in Waalwijk. In de slotfase zorgde Hendrix, die enkele minuten eerder was ingevallen, voor de beslissing.

In de tweede helft raakte Guus Til de paal voor Feyenoord en zag Luis Sinisterra een doelpunt afgekeurd worden. Door de kleine voorsprong mocht RKC lang blijven hopen op een punt. De Waalwijkers kregen ook kansen, maar Justin Bijlow hield zijn doel schoon.

Door de overwinning verstevigt Feyenoord de derde plaats. De ploeg van coach Arne Slot heeft een punt achterstand op PSV, dat zaterdag uithaalde bij Vitesse (0-5). RKC bezet de dertiende plaats.

Kökçü profiteert van ver uitkomen Vaessen

In het Mandemakers Stadion begon Feyenoord matig aan de wedstrijd. Het was lang wachten op de eerste grote kans. Vlak voor rust was het daarbij wel meteen raak voor de bezoekers via Kökçü.

RKC-doelman Etienne Vaessen kwam veel te ver uit zijn doel en Kökçü profiteerde. De middenvelder kopte de bal eerst langs Vaessen en schoot de bal van zo'n 25 meter binnen.

Na rust ging Feyenoord op jacht naar een tweede treffer en daar was het een aantal keren dichtbij. Zo schoot Til op de buitenkant op de paal en kort daarna vond Sinisterra wel het doel, maar die goal werd afgekeurd wegens buitenspel.

RKC dicht bij gelijkmaker

Feyenoord zakte na een sterke fase vlak na rust wat terug, waardoor RKC er wat meer uitkwam. De thuisploeg kreeg ruim een kwartier voor tijd ook een grote kans op de gelijkmaker, maar Jens Odgaard zag zijn inzet gekeerd worden door Bijlow. Ook een poging van Finn Stokkers eindigde in de handen van de Feyenoord-doelman.

Slot greep in door Hendrix in te brengen en daarmee wat meer verdedigende zekerheid in te bouwen. Twee minuten voor tijd stelde de middenvelder, die sinds eind vorige maand wordt gehuurd van Spartak Moskou, de drie punten veilig.

Hendrix, die vorige week tegen Sparta Rotterdam al zijn debuut maakte voor Feyenoord, verschijnt bij een snelle counter ineens voor het doel en werkte vakkundig af. RKC wist de spanning daarna niet meer terug te brengen.

