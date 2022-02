De directie en raad van commissarissen (rvc) van Ajax kregen vlak voor de herbenoeming van Marc Overmars al signalen over grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken. Dat vertelde algemeen directeur Edwin van der Sar zondag.

Overmars werd 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026. "Vlak daarvoor kregen we signalen", zei Van der Sar tegen een select groepje journalisten die Ajax vast volgen.

"Het kwam ook voor mij als een volledige verrassing. Daar blijf ik bij. Mijn eerste gedachten waren: wat hoor ik hier? Wat betekent dit voor de collega’s, die niet naar voren durfden te stappen over wat hen is overkomen? Van daaruit ga je denken in waar, wanneer en hoe nu verder", wordt Van der Sar geciteerd door VI.

"Onze rvc was toen ook meteen op de hoogte. Maar zulke dingen moet je dan toch eerst uitgebreid onderzoeken. Het is nogal wat. Of we de vergadering hadden moeten uitstellen? Nee, dat hebben we niet gedaan."

De 48-jarige Overmars stuurde gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten naar meerdere vrouwelijke collega's. Overmars besloot zondag, na gesprekken met de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar, op te stappen.

Van der Sar denkt niet aan opstappen

De reactie van Van der Sar is opmerkelijk. De directeur zei dinsdag nog dat hij niet wist dat Overmars zich gedurende een langere periode schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. Van der Sar kreeg daarnaast het verwijt dat hij lange tijd niet in de media reageerde op de zaak, maar hij richtte zich eerst vooral op de werknemers en sponsoren van Ajax.

"Ik heb afgelopen week met veel collega’s binnen onze organisatie gesproken en ik krijg gelukkig ook van veel mensen te horen dat ze heel prettig werken bij Ajax, ook van vrouwelijke personeelsleden", aldus Van der Sar volgens De Telegraaf.

"Dat geeft me heel veel steun om door te gaan zonder mijn ogen te sluiten voor wat hier is fout gegaan. Die misstanden moeten we voorkomen en daar gaan we intern, maar ook met externe expertise aan de slag."

Van der Sar liet verder ook weten dat hij niet van plan is om de taken van Overmars bij Ajax over te nemen. Ook opstappen als directeur is volgens de oud-keeper op dit moment geen optie.