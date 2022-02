Juventus heeft zondagavond op de valreep een punt gepakt in de topper tegen Atalanta. 'De Oude Dame' speelde dankzij een doelpunt in blessuretijd met 1-1 gelijk in Bergamo. Eerder op de dag veroverde AC Milan de koppositie in de Serie A dankzij een 1-0-zege op Sampdoria.

Ruslan Malinovsky opende een kwartier voor tijd de score voor Atalanta tegen Juventus. De Oekraïner schoot een vrije trap van grote afstand prachtig in de linkerbovenhoek, nadat Matthijs de Ligt een overtreding had begaan.

In de slotfase kreeg Hans Hateboer de uitgelezen kans op de 2-0, maar de Nederlander schoot van dichtbij op de lat. Eerder in de wedstrijd was Marten de Roon tweemaal dicht bij de openingstreffer. Hij schoot eerst over en stuitte daarna op doelman Wojciech Szczesny. Ook Teun Koopmeiners kreeg een kans op de 1-0, maar hij kwam een teenlengte tekort.

Atalanta leek op weg naar de overwinning, maar in blessuretijd kwam Juventus toch nog langszij via Danilo. De Braziliaan kopte raak uit een corner van Paulo Dybala en redde daarmee een punt voor zijn ploeg.

De Roon, Hateboer en Koopmeiners speelden alle drie de hele wedstrijd mee bij Atalanta en De Ligt deed dat bij Juventus. Hateboer en De Ligt kregen beiden een gele kaart.

Door het gelijkspel blijft Juventus de nummer vier op de ranglijst. De ploeg uit Turijn heeft twee punten meer dan nummer vijf Atalanta, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Bij Atalanta hadden Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Marten de Roon een basisplaats. Foto: Pro Shots

AC Milan grijpt koppositie

Eerder op de dag kwam AC Milan, nog zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic, in de achtste minuut op voorsprong tegen Sampdoria dankzij Rafael Leão. De Portugees scoorde na een sterke individuele actie uit een uittrap van doelman Mike Maignan.

Daarna viel de productie stil bij de thuisclub. Sampdoria slaagde er echter niet in de gelijkmaker af te dwingen.

Inter liet zaterdag in de topper tegen Napoli twee punten liggen (1-1). Daardoor leidt AC Milan nu met 55 punten, gevolgd door Inter (54 punten) en Napoli (53 punten). Inter moet nog wel een inhaalwedstrijd spelen.

Rafael Leão was matchwinner bij AC Milan-Sampdoria. Rafael Leão was matchwinner bij AC Milan-Sampdoria. Foto: AP

