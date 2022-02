NAC Breda heeft zondag voor het eerst sinds begin december een overwinning in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De Brabanders wonnen in eigen huis met 2-0 van FC Den Bosch, dat juist voor de zesde keer op rij verloor. Later op de dag eindigde VVV-Venlo-Roda JC in 1-1.

NAC won op 3 december voor het laatst in de Keuken Kampioen Divisie, uitgerekend van FC Den Bosch (0-5). Ook nu was de formatie uit Breda de betere in de Brabantse derby.

Odysseus Velanas opende in de vijfde minuut de score namens NAC na goed voorbereidend werk van Ralf Seuntjens. Beide ploegen lieten daarna de nodige kansen liggen. Pas in de laatste minuut besliste de Belgische invaller Pjotr Kestens het duel.

NAC steeg door de overwinning naar de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Edwin de Graaf heeft nog wel een flinke achterstand op de plekken die recht geven op deelname aan de play-offs.

Voor FC Den Bosch nemen de zorgen toe. Den Bosch staat nu veertiende, maar pakte slechts één punt uit de laatste tien competitiewedstrijden.

VVV-Venlo en Roda JC moesten het doen met een punt. VVV-Venlo en Roda JC moesten het doen met een punt. Foto: Pro Shots

VVV en Roda schieten weinig op het gelijkspel

VVV-Venlo en Roda JC moesten het bij de Limburgse derby doen met ieder een punt. De confrontatie in De Koel eindigde in 1-1. Roda blijft daardoor de nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie, VVV staat elfde.

Beide doelpunten vielen in de eerste helft. Roda kwam op voorsprong door een treffer van Dylan Vente (27e minuut), maar die minuten later kwam VVV alweer langszij: Nick Venema werkte de bal binnen.

In de tweede helft hadden beide clubs nog wel kansen op een tweede treffer, maar gescoord werd er niet meer. Eerder dit seizoen eindigde Roda JC-VVV ook in een gelijkspel (0-0).

Bekijk de stand in de Keuken Kampioen Divisie