AZ heeft zondag de goede reeks van de afgelopen maanden doorgezet. De Alkmaarders wonnen in de Eredivisie met 1-4 bij Go Ahead Eagles. De degradatiekraker tussen Sparta Rotterdam en Willem II eindigde in een verdiende 1-0-zege voor de thuisploeg.

AZ, dat naar de vierde plek steeg, boekte bij Go Ahead Eagles de twaalfde overwinning in de laatste dertien officiële wedstrijden (Eredivisie, KNVB-beker en Conference League). De laatste nederlaag dateert van 7 november vorig jaar (1-0 tegen Feyenoord in de competitie).

De zege in Deventer werd voor rust al veiliggesteld door AZ. Nadat de wedstrijd even stillag vanwege rookpotten die buiten het stadion werden afgestoken, kwam Go Ahead Eagles nog wel op voorsprong: Luuk Brouwers schoot de bal van afstand hard binnen.

AZ had vervolgens niet lang nodig om de schade te repareren. Sam Beukema, die vorig seizoen nog bij Go Ahead speelde, kopte drie minuten na de openingstreffer de gelijkmaker binnen. Daar bleef het nier bij, want Vangelis Pavlidis tekende met twee spitsengoals nog voor rust voor de 1-2 en 1-3.

De tweede helft leverde een stuk minder spektakel op. AZ vond de voorsprong wel prima en kreeg ook niet echt kansen op meer doelpunten. Go Ahead probeerde het duel nog wel spannend te maken, maar slaagde daar niet meer in. Via opnieuw Beukema (intikker) werd het in de slotfase nog wel 1-4.

Sparta Rotterdam en Willem II hadden de drie punten hard nodig. Sparta Rotterdam en Willem II hadden de drie punten hard nodig. Foto: Pro Shots

Sparta boekt cruciale zege op Willem II

Sparta Rotterdam heeft zondag een broodnodige overwinning in de Eredivisie geboekt. De ploeg van trainer Henk Fraser won in eigen huis met 1-0 van Willem II en gaf de laatste plaats in de competitie terug aan PEC Zwolle, dat zaterdag won bij SC Cambuur.

De overwinning van Sparta - de eerste sinds de 0-3-zege bij Willem II op 6 november - was verdiend. De thuisploeg was de hele eerste helft de betere ploeg, maar kon het net niet vinden.

Dat lukte na rust wel. Younes Namli dribbelde na een uur spelen naar binnen, kapte een tegenstander uit en schoot de bal in de korte hoek tegen de touwen. Het betekende de bevrijdende 1-0 voor Sparta.

Willem II beet in het laatste half uur wel meer van zich af, maar slaagde er nooit echt in Sparta aan het wankelen te krijgen. Ook de Rotterdammers kwamen niet meer tot scoren, waardoor de 1-0-stand op het bord bleef staan.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie