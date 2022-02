Trainer Thomas Letsch beseft dat er snel iets moet veranderen bij het opeens kwakkelende Vitesse. De Arnhemmers leden zaterdagavond bij PSV (0-5) de vierde nederlaag op rij en kregen opnieuw minstens drie doelpunten tegen.

"De feiten zijn heel simpel. We verliezen opnieuw met 5-0 en hebben nu in vier wedstrijden zestien doelpunten geïncasseerd. Dat is precies wat we niet willen en maakt me boos en teleurgesteld", zei Letsch in het GelreDome tegen ESPN.

Het in de eerste seizoenshelft zo sterk presterende Vitesse is al weken compleet uit vorm. De Arnhemmers leden al duidelijke nederlagen tegen FC Groningen (1-3) en FC Twente (3-0), maar werden door titelkandidaten Ajax (5-0 in beker) en PSV (0-5) volledig weggespeeld. Tegen PSV stond het halverwege al 0-3.

"Het is gek om te zien dat het met de energie en intensiteit goed zit, maar we toch op een slechte manier doelpunten tegen krijgen. Bij rust was het al gespeeld. In de tweede helft was de opdracht dan ook om als mannen naar buiten te gaan, maar ook na rust was het bij het eerste moment in ons strafschopgebied raak", baalde Letsch.

Vitesse dreigt door de nederlagen de aansluiting met nummer vier FC Twente en nummer vijf AZ te verliezen. De huidige prestaties in de Eredivisie beloven ook weinig goeds voor de Conference League; Vitesse speelt donderdag bij Rapid Wien de eerste wedstrijd in de knock-outronde voor een plek in de achtste finales.

"De spelers krijgen zondag een vrije dag, want het is denk ik goed als ze elkaar even een dag niet zien. En dan zullen we op maandag de resetknop in moeten drukken. Wat er gebeurt als we dat hebben gedaan, moeten we zien", aldus Letsch.

Vitesse kreeg ook tegen PSV vijf doelpunten tegen. Foto: Pro Shots

