Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft de winst op het WK voor clubs zaterdag opgedragen aan clubeigenaar Roman Abramovich. De Engelse ploeg was in Abu Dhabi na verlenging met 2-1 te sterk voor het Braziliaanse Palmeiras.

Een van de eerste dingen die Tuchel na het laatste fluitsignaal deed, was Abramovich opzoeken. "Hij feliciteerde me. Ik zei tegen hem: 'Deze prijs is voor u. Het is uw club en zonder uw passie was dit onmogelijk geweest. Ik ben blij dat ik er deel van mag uitmaken.'"

Abramovich is sinds 2003 eigenaar van Chelsea. De Russische investeerder werd zo een van de eerste miljardairs met een eigen voetbalclub.

In 2012 won Chelsea voor het eerst de Champions League en vorig seizoen lukte het de ploeg opnieuw. In de strijd om de wereldbeker werd Chelsea in 2012 nog verslagen door Corinthians, maar nu mag de club zich officieel de beste ter wereld noemen.

Tuchel net op tijd negatief voor finale

Het had weinig gescheeld of Tuchel had het toernooi moeten missen. De Duitse coach raakte deze maand besmet met het coronavirus, waardoor hij niet met de ploeg kon afreizen naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Bij zijn voorlaatste kans testte hij negatief en kon hij zijn ploeg achterna. "Er waren bijna geen vluchten meer, dus het was nog spannend", zei Tuchel.

"Ik was al een paar keer onderweg in de auto naar het vliegveld en steeds kreeg ik een telefoontje dat ik weer om kon draaien omdat mijn test niet negatief was. Een dag voor de wedstrijd kwam ik aan, om 20.15 uur. Precies op tijd voor het avondeten."

Tuchel was blij dat hij de wedstrijd in het stadion mee kon maken. "Coachen gaat ook om gevoel en dat heb je alleen aan de zijlijn. Het zou voor mij onmogelijk zijn om een wedstrijd vanuit kantoor via de telefoon te coachen."