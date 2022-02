PSV boekte zaterdag bij Vitesse (0-5) de grootste zege ooit onder trainer Roger Schmidt, waarbij veel ogen waren gericht op Noni Madueke. De aanvaller maakte opnieuw indruk bij de Eindhovenaren.

Madueke imponeerde woensdag in het bekerduel met NAC al, toen hij zijn rentree maakte nadat hij voor de derde keer dit seizoen een spierblessure had opgelopen. Tegen Vitesse stond hij met prachtige acties aan de basis van twee goals.

"Hij is een topspeler, een heel groot talent. Ik ben heel blij voor hem. Hij had het zwaar toen hij geblesseerd was, maar heeft zich teruggeknokt. Dat betaalt zich nu uit", zei Schmidt voor de camera van ESPN.

"Als hij de laatste maanden voortdurend fit was geweest, was hij nog verder geweest in zijn ontwikkeling. Maar hij is nu terug en daar zijn we allemaal blij mee."

Aanvoerder Cody Gakpo sprak woorden van gelijke strekking. "Het was een lange weg voor hem en ik ben alleen maar blij en trots op hem dat hij het zo goed doet. Ik hoop dat hij zo blijft spelen."

Noni Madueke ziet na een goede actie hoe Eran Zahavi de score opent tegen Vitesse. Noni Madueke ziet na een goede actie hoe Eran Zahavi de score opent tegen Vitesse. Foto: ANP

'We hebben het goede gevoel weer terug'

Mede dankzij de glansrol van Madueke was PSV zaterdag snel klaar met het makke Vitesse. Binnen een halfuur was het al 0-3, waarbij Madueke een groot aandeel had in het eerste en derde doelpunt.

"We waren vooral aanvallend meteen heel goed. We creëerden kansen en benutten er drie, terwijl we ook achterin eigenlijk geen kansen weggaven. Al zie ik ook nog verbeterpunten", aldus Schmidt.

In de vorige twee speelrondes verloor PSV thuis van Ajax én AZ. Schmidt: "Het is dan op voorhand niet makkelijk als je naar Vitesse moet, maar we hebben mentaliteit, karakter en kwaliteit getoond."

Gakpo denkt dat PSV vanaf nu alleen maar beter kan. "We hebben weer een beetje het gevoel terug hoe we de wedstrijd op slot kunnen gooien en hoe we elkaar moeten vinden. Dit moeten we vasthouden."

