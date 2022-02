Atlético Madrid heeft zaterdag in een waar spektakelstuk afgerekend met Getafe in La Liga. De ploeg van trainer Diego Simeone kreeg voor rust drie goals tegen, maar won dankzij een late halve omhaal van Mario Hermoso met 4-3. In de Ligue 1 won het Olympique Lyon van Peter Bosz met 2-0 van OGC Nice.

Hermoso kwam in de zestigste minuut als verdedigende wissel voor Luis Suárez binnen de lijnen nadat ploeggenoot Felipe een rode kaart kreeg voor een spijkerharde overtreding op Mauro Arambarri. Hij raakte de Getafe-middenvelder met een gestrekt been in de borstkas.

De invalbeurt van Hermoso was bij een 3-3-stand, die voor rust al was bereikt. Nadat Suárez voor het eerst sinds maart 2016 een penalty miste in La Liga scoorden Angel Correa (twee keer) en Matheus Cunha namens de thuisploeg in stadion Wanda Metropolitano.

Borja Mayoral en voormalig Twente-spits Enes Unal (twee keer) zorgden voor de goals van Getafe. Het doorgaans sterk verdedigende Atlético kreeg voor het eerst sinds 2008 drie tegengoals in de eerste helft van een La Liga-wedstrijd.

Uitgerekend Hermoso bracht het publiek in Madrid kort voor tijd in extase met de 4-3. De bal bleef na een vrije trap hangen in het strafschopgebied, waarna de verdediger zijn ploeg met een halve omhaal aan de drie punten hielp.

Atlético neemt door de spectaculaire zege de vierde plek over van FC Barcelona, dat zondag in actie komt tegen stadgenoot Espanyol. De vierde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op Champions League-deelname.

Handsbal Kluivert leidt zege Lyon in

In de Ligue 1 won Peter Bosz in eigen huis met Olympique Lyon eenvoudig van OGC Nice, waarbij oud-Ajacied Justin Kluivert in de basis stond en voormalig PSV-middenvelder Pablo Rosario als invaller binnen de lijnen kwam.

OGC Nice beleeft met een derde plek in de competitie een vrij succesvol seizoen, maar op bezoek bij Lyon ging het al snel mis. Kluivert kreeg de bal tegen de hand, waarna Moussa Dembélé mocht aanleggen voor een penalty. De aanvaller miste, maar zag ploeggenoot Lucas Paquetá in de rebound raak schieten.

Karl Toko Ekambi zette kort na rust met de 2-0 de eindstand op het scorebord. De aanvaller kon van dichtbij binnen schuiven na voorbereidend werk van de uitblinkende winteraanwinst Tanguy Ndombele. De bezoekers konden geen vuist maken en schoten pas na 76 minuten voor het eerst tussen de palen.

Bosz vindt met Lyon dankzij de zege de aansluiting met de top in de Franse competitie. De ploeg uit het zuidoosten van Frankrijk heeft nog maar vijf punten minder dan nummer drie Nice. Paris Saint-Germain gaat overtuigend aan de leiding.

