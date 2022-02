Ajax gaat in de halve finales van de TOTO KNVB Beker op bezoek bij AZ, zo heeft de loting zaterdagavond uitgewezen. PSV werd gekoppeld aan Go Ahead Eagles en speelt eveneens buitenshuis.

Voorafgaand aan de loting, die werd verricht door voormalig FC Utrecht-verdediger Stijn Vreven, was al duidelijk dat Ajax en PSV een uitduel zouden spelen. Dat was tijdens de vorige loting bepaald.

Ajax ging twee keer eerder op bezoek bij AZ in het bekertoernooi. Zowel in het seizoen 2013/2014 als tijdens vorig seizoen leidde de ontmoeting in Alkmaar tot een 0-1-overwinning voor de club uit Amsterdam.

PSV en Go Ahead troffen elkaar één keer in bekerverband. Dat was in het seizoen 2006/2007 in Eindhoven, toen PSV met 3-2 zegevierde.

De halve finales worden op 1, 2 of 3 maart gespeeld. De eindstrijd is op 17 april, traditiegetrouw in De Kuip. Ajax won de beker vorig seizoen voor de twintigste keer door Vitesse in de finale te verslaan.

PSV plaatste zich dinsdag als eerste voor de halve finales door NAC Breda met 4-0 opzij te zetten. Titelverdediger Ajax versloeg Vitesse een dag later met 5-0. Ook AZ (0-4 tegen RKC Waalwijk) en Go Ahead (0-2 bij NEC) bereikten de laatste vier met een zege zonder tegendoelpunt.

Ajax ging vorig seizoen met de beker aan de haal. Foto: Pro Shots

