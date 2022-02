PSV heeft zaterdagavond met speels gemak van Vitesse gewonnen. De Eindhovenaren zegevierden in Arnhem met 0-5 en blijven daarmee in het spoor van koploper Ajax, dat zondag nog speelt.

De wedstrijd in stadion GelreDome was snel beslist. PSV was, mede door de ruimte die Vitesse bood, veruit de betere en sloeg toe via Eran Zahavi, Mauro Júnior en Cody Gakpo. Na rust scoorde ook invallers Carlos Vinícius en Ritsu Doan.

Na thuisnederlagen tegen Ajax en AZ lijkt PSV de draad weer op te pakken. De ploeg van trainer Roger Schmidt plaatste zich dinsdag al overtuigend voor de halve finales van het bekertoernooi door NAC Breda met 4-0 te verslaan.

De achterstand op koploper Ajax is nu twee punten, al spelen de Amsterdammers zondag nog thuis tegen nummer vier FC Twente. Feyenoord, dat derde staat, gaat op bezoek bij RKC Waalwijk.

Vitesse is het momenteel helemaal kwijt. De Gelderlanders waren woensdag in de beker al kansloos tegen Ajax (5-0) en gingen in de vorige twee Eredivisie-speelrondes onderuit tegen FC Groningen (1-3) en FC Twente (3-0).

Eran Zahavi zette PSV al vroeg op het goede spoor. Foto: ANP

Verhoudingen zijn snel duidelijk in GelreDome

Voor het eerst sinds lange tijd was er weer publiek welkom in de GelreDome, maar de toeschouwers hadden al snel in de gaten dat er niets te halen was voor Vitesse. PSV domineerde en zette het overwicht al snel in om doelpunten.

In de vierde minuut kon keeper Jeroen Houwen nog redden op een inzet van Mario Götze, maar was de rebound besteed aan Zahavi. De Israëliër maakte met zijn eerste goal sinds 30 oktober het vertrouwen van Schmidt waar, die hem verkoos boven de herstelde Vinícius.

Het doelpunt bleek de opmaat naar meer voor PSV, dat goed speelde, maar ook alle ruimte kreeg van het zwakke Vitesse. Nadat Zahavi en Cody Gakpo nog kansen misten, was Mauro Júnior wél trefzeker. Houwen zag er daarbij niet goed uit.

Nog voor rust werd het ook 0-3. Uitblinker Noni Madueke, die zijn vorm na blessureleed weer snel terug lijkt te hebben, stelde Gakpo na een prachtige actie in staat om te scoren.

De Vitesse-supporters waren niet blij met wat ze te zien kregen. Foto: Pro Shots

Van spanning is ook na rust geen sprake

Vitesse stelde er vrijwel niets tegenover. Na rust probeerde de ploeg van coach Thomas Letsch het wel, maar het echte geloof ontbrak. Dat werd er in de 63e minuut niet beter op, toen Vinícius vlak na zijn invalbeurt kon binnentikken.

In het restant hoopten de Vitessenaren vooral dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük snel zou affluiten. PSV geloofde het ook wel en sloeg nog één keer toe via Doan, wiens schot houdbaar leek voor Houwen.

Dankzij de ruime overwinningen op NAC en Vitesse kan PSV met vertrouwen toewerken naar donderdag, wanneer Maccabi Tel Aviv naar Eindhoven komt in de Conference League.

