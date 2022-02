Frank Lampard is lovend over Donny van de Beek na dienst basisdebuut voor Everton tegen Leeds United. De manager zag dat de Manchester United-huurling deed waarvoor hij gehaald is.

Lampard is te spreken over de "rust, intelligentie en het werktempo" van Van de Beek, die een aandeel had in het openingsdoelpunt van Seamus Coleman tijdens de met 3-0 gewonnen wedstrijd op Goodison Park,

"Ik denk dat hij in verschillende rollen kan spelen en daarom wilde ik hem zo graag hebben", sprak de 43-jarige Lampard, die pas net aan zijn klus bij Everton is begonnen. Van de Beek kwam op zijn voorspraak naar de club.

"Hij speelde vandaag als een van de twee controlerende middenvelders en heeft het talent om tussen de linies te spelen. Hij heeft ook dreiging voor het doel, dat was een van de belangrijkste redenen om hem te halen."

De 24-jarige Van de Beek kwam op de laatste dag van de winterse transferperiode op huurbasis over van United. Op diezelfde dag werd de komst van Lampard als opvolger van Rafael Benítez bekend gemaakt.

Van de Beek maakte onlangs als invaller al zijn debuut bij Everton, dat de overwinning op Leeds heel goed kon gebruiken. 'The Toffees' staan pas zestiende in de Premier League.

Donny van de Beek viert het feestje mee na de openingsgoal van Seamus Coleman. Donny van de Beek viert het feestje mee na de openingsgoal van Seamus Coleman. Foto: Getty Images

