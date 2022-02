PEC Zwolle heeft zaterdag de laatste plaats in de Eredivisie verlaten. De ploeg van coach Dick Schreuder boekte een spectaculaire 3-4-zege op SC Cambuur. In de Euroborg ging FC Groningen door een late treffer met 0-1 onderuit tegen Fortuna Sittard.

De wedstrijd in Leeuwarden begon al spectaculair, want in de eerste negen minuten werd maar liefst drie keer gescoord. Oussama Darfalou en Mees de Wit brachten PEC - beiden op aangeven van Daishawn Redan - binnen zes minuten met 0-2 voor.

Enkele minuten later zorgde Robin Maulun uit een penalty voor de aansluitingstreffer, nadat Issa Kallon in het zestienmetergebied onderuit werd gehaald door Maikel van der Werff. Vlak voor rust kwam Cambuur dankzij een enorme blunder van Kostas Lamprou langszij. De PEC-doelman liet een voorzet van Kallon glippen.

PEC kwam in de tweede helft al snel weer op voorsprong. Redan zorgde met een schot in de korte hoek voor de 2-3 en even later schoot Bram van Polen raak uit een vrije trap van Pelle Clement. Redan kwam kort daarna opnieuw tot scoren, maar dat doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase bracht Cambuur de spanning opnieuw terug. David Sambissa tekende met een voorzet die verkeerd werd ingeschat door Lamprou voor de aansluitingstreffer, waarna de Friezen in de slotfase een strafschop leken te krijgen. De VAR adviseerde de bal echter niet op de stip te leggen. Daarna ontsnapte PEC nog een aantal keer aan puntenverlies.

Dankzij de overwinning klimt PEC naar de zeventiende plaats, waardoor Sparta Rotterdam nu hekkensluiter is. Het verschil tussen beide ploegen is twee punten, maar Sparta speelt zondag nog thuis tegen Willem II. Cambuur is op de achtste plaats terug te vinden.

Dimitrios Siovas bezorgde Fortuna Sittard de winst bij FC Groningen. Foto: Pro Shots

Fortuna wint dankzij late goal bij Groningen

Waar in Friesland volop gescoord werd, was dat bij FC Groningen-Fortuna Sittard wel anders. Het was tot de 82e minuut wachten op de enige treffer van de wedstrijd. Die werd gemaakt door Dimitrios Siovas, die diagonaal afrondde in de linkerhoek.

Groningen kreeg eerder in de wedstrijd de beste kansen, maar Jørgen Strand Larsen had zijn vizier niet op scherp staan of stuitte op Fortuna-doelman Yannick van Osch.

Door de zege staat Fortuna steviger op de zestiende plaats. De voorsprong op PEC bedraagt drie punten en de achterstand op nummer vijftien Willem II, dat een duel minder heeft gespeeld, is twee punten. Groningen bezet de elfde plek.

