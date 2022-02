Chelsea heeft zaterdag voor het eerst de wereldtitel voor clubs veroverd. De winnaar van de Champions League was in de finale in Abu Dhabi na verlenging met 2-1 te sterk voor het Braziliaanse Palmeiras, de winnaar van de Copa Libertadores.

Chelsea kwam tien minuten na rust op voorsprong via Romelu Lukaku. De Belg, die ook de winnende goal maakte in de halve finale tegen het Saoedische Al Hilal (1-0), kopte hard raak uit een voorzet van Callum Hudson-Odoi.

Nog geen tien minuten na de openingstreffer bracht Raphael Veiga Palmeiras uit een strafschop langszij. De bal ging op de stip na tussenkomst van de VAR, die hands van Thiago Silva had geconstateerd.

Daarna werd niet meer gescoord, waardoor er een verlenging aan te pas kwam. De wedstrijd leek op een strafschoppenreeks af te stevenen, maar in de slotfase van de verlenging kreeg Chelsea op advies van de VAR een penalty. Die werd benut door Kai Havertz, die zijn ploeg zo naar de wereldbeker voor clubs schoot.

Diep in de blessuretijd van de verlenging kwam Palmeiras nog met tien man te staan door een rode kaart voor Luan. Vrijwel direct daarna floot de Australische scheidsrechter Chris Beath voor het einde.

Ziyech valt in verlenging in bij Chelsea

Hakim Ziyech viel aan het begin van de verlenging in bij Chelsea, waar Mason Mount na iets meer dan een half uur in de reguliere speeltijd geblesseerd uitviel. De oud-speler van Vitesse werd vervangen door Christian Pulisic.

Tuchel zat bij Chelsea weer als coach op de bank. De Duitser miste de halve finale tegen Al Hilal door een coronabesmetting, maar testte vrijdag negatief. Hierdoor kon hij zich weer bij de selectie voegen.

Chelsea stond al eens eerder in de finale van het WK voor clubs. In 2012 verloren 'The Blues' in de eindstrijd met 1-0 van Corinthians. Palmeiras stond zaterdag voor het eerst in de finale.