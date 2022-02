Joël Drommel, Noni Madueke en Eran Zahavi staan zaterdagavond in de basis bij PSV in de uitwedstrijd tegen Vitesse. De drie waren dinsdag ook basisspelers in de gewonnen bekerwedstrijd tegen NAC Breda.

Opstelling Vitesse Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bero; Grbic, Frederiksen, Openda.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Teze, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Götze, Gutiérrez; Madueke, Zahavi, Gakpo.

Keeper Drommel kreeg in dat duel weer de voorkeur boven Yvon Mvogo, die een wedstrijd eerder juist het vertrouwen had gekregen na mindere prestaties van Drommel. Mvogo greep zijn kans niet: hij ging de fout in tegen AZ, dat met 1-2 won.

Madueke maakte dinsdag tegen NAC zijn rentree na blessureleed en was direct van waarde met een goal en een assist. Hoewel coach Roger Schmidt vrijdag zei voorzichtig te blijven met de dit seizoen blessuregevoelige aanvaller, gunt hij hem weer een basisplek tegen Vitesse.

Eran Zahavi behoudt ten opzichte van de 4-0-zege op NAC zijn plek in de spits, ook al is Carlos Vinícius weer fit. Verder maakt Philipp Max op de linksbackpositie weer plaats voor Mauro Júnior.

Bij Vitesse heeft trainer Thomas Letsch verdediger Jacob Rasmussen en topscorer Loïs Openda weer tot zijn beschikking. Het duo ontbrak woensdag door een schorsing in de kansloos verloren kwartfinale tegen Ajax in de beker (5-0).

De wedstrijd tussen nummer zes Vitesse en nummer twee PSV begint zaterdag om 20.00 uur. PSV hoopt in het spoor te blijven van koploper Ajax, dat vijf punten marge heeft.

