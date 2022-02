Cambuur-PEC ·

56' GOAL PEC! 2-3



Redan doet een flinke gooi naar 'Man of the Match'. Met twee assists en een doelpunt is hij bij elk PEC-doelpunt betrokken vandaag. Eerder gaf Redan een assist op Darfalou, die nu de wederdienst verleent. Redan is scherp en schiet in de korte hoek. Stevens is kansloos.