Real Madrid heeft zaterdag voor de tweede keer in drie La Liga-speelrondes punten laten liggen. De koploper van Spanje kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel bij Villarreal en kwam goed weg toen Arnaut Danjuma de paal trof namens de thuisploeg.

Basisspeler Danjuma miste zijn kans in de openingsfase. De Oranje-international, die in de 67e minuut werd gewisseld, blijft door zijn inzet tegen de paal op vijf seizoenstreffers staan.

In een bij vlagen harde wedstrijd leek Real-invaller Luka Jovic in de extra tijd alsnog voor 0-1 te gaan zorgen, maar zijn lob over keeper Gerónimo Rulli raakte de lat. Eerder had ploeggenoot Gareth Bale ook al de lat geraakt.

Real laat de laatste weken vaker steekjes vallen. De ploeg van coach Carlo Ancelotti speelde twee speelrondes geleden thuis al met 2-2 gelijk tegen Elche. De voorsprong op nummer twee Sevilla is nog vier punten.

Later op zaterdag staat onder meer Atlético Madrid-Getafe nog op het programma in La Liga. FC Barcelona gaat zondag op bezoek bij stadgenoot Espanyol.

Carlo Ancelotti liet opnieuw punten liggen met Real Madrid. Foto: Getty Images

Dijks en Schouten verliezen met Bologna van Lazio

In Italië hadden basisspelers Mitchell Dijks en Jerdy Schouten met Bologna geen antwoord op het spel van Lazio. In Rome werd een 3-0-nederlaag geleden door twee goals van Mattia Zaccagni en één van Ciro Immobile.

Bologna beleeft met acht zeges, vier gelijke spelen en twaalf nederlagen een wisselend seizoen. De club is de huidige nummer dertien van de Serie A. Lazio staat zesde.

Later op de dag stond nog de topper tussen nummer twee Napoli en koploper Internazionale op het programma. Die wedstrijd is om 18.00 uur begonnen.

Mitchell Dijks ging met Bologna onderuit bij Lazio. Foto: Getty Images

