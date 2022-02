Bayern München heeft zaterdag een gevoelige nederlaag geleden in de Bundesliga. De koploper ging mede door een benutte penalty van Jürgen Locadia met 4-2 onderuit bij VfL Bochum.

Bayern beleefde een dramatische eerste helft, al werd via Robert Lewandowski nog een 0-1-voorsprong genomen. Dankzij Christopher Antwi-Adjei, Locadia, Cristian Gamboa en Gerrit Holtmann liep Bochum nog voor rust uit naar 4-1.

Zo'n inzinking komt zelden voor bij Bayern, dat gewoon in de sterkste opstelling speelde. De laatste keer dat 'Der Rekordmeister' voor rust minstens vier treffers incasseerde, was in 1975.

De jacht op doelpunten leverde Bayern in de tweede helft alleen nog een tweede goal van Lewandowski op, die na 22 Bundesliga-wedstrijden al op 26 treffers staat.

Bayerns achtervolger Dortmund kan de achterstand zondag bij een uitzege op Union Berlin verkleinen tot zes punten. Die wedstrijd is samen met Hoffenheim-Arminia Bielefeld het slotstuk van de 22e speelronde.

Jürgen Locadia maakte zijn eerste doelpunt als speler van VfL Bochum. Jürgen Locadia maakte zijn eerste doelpunt als speler van VfL Bochum. Foto: Reuters

Viergever wint opnieuw met Greuther Fürth

Onder in de Bundesliga begint hekkensluiter Greuther Fürth punten te pakken. Er werd tot december gewacht op de eerste overwinning, maar zondag werd thuis tegen Hertha BSC de tweede zege in drie duels gepakt en de derde in totaal: 2-1.

Het openingsdoelpunt viel al in de eerste minuut en kwam op naam van Branimir Hrgota, die in de 71e minuut de eindstand een strafschop benutte. Linus Gechter deed in de slotfase nog iets terug.

Bij Greuther Fürth stond Nick Viergever in de basis en zat Jetro Willems op de bank. Dat laatste gold bij Hertha voor Jurgen Ekkelenkamp. Zowel Willems als Ekkelenkamp viel niet in.

Verder gingen Jeffrey Gouweleeuw en FC Augsburg met 3-2 onderuit bij Borussia Mönchengladbach, speelde het SC Freiburg van keeper Mark Flekken met 1-1 gelijk tegen het FSV Mainz van invaller Jean-Paul Boëtius en eindigde Eintracht Frankfurt-VfL Wolfsburg in 0-2.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga