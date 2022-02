Donny van de Beek heeft zaterdag een succesvol basisdebuut beleefd bij Everton. De huurling speelde de hele wedstrijd tegen Leeds United, dat met 3-0 werd verslagen. Verder won koploper Manchester City eveneens en leed Manchester United opnieuw puntenverlies.

Everton kwam in de tiende minuut op voorsprong tegen Leeds en in de aanloop naar het doelpunt was Van de Beek belangrijk. De lage voorzet van de oud-Ajacied kon in eerste instantie niet worden binnengewerkt, waarna Séamus Coleman alsnog toesloeg.

Nog voor rust werd het 2-0 door Michael Keane en in de 78e minuut zorgde Richarlison voor de genadeklap. De winst is een opsteker voor het Everton van de onlangs aangestelde Frank Lampard, dat de laatste zes competitieduels niet won.

Ondanks de overwinning staat Everton, waarbij Anwar El Ghazi vlak voor tijd inviel, er nog niet geweldig voor. 'The Toffees' bezetten na 22 wedstrijden de zestiende plaats in de Premier League.

Dat is mijlenver achter koploper City, dat op bezoek bij Norwich City probleemloos de twintigste seizoenszege boekte: 0-4. Raheem Sterling was met een hattrick de grote man. Phil Foden maakte het andere doelpunt voor de ploeg die hard op weg is naar de landstitel.

Raheem Sterling was de gevierde man bij Manchester City. Foto: EPA

United geeft het na rust weg

United kwam op Old Trafford niet verder dan 1-1 tegen Southampton. Jadon Sancho bracht de ploeg van manager Ralf Rangnick na iets meer dan twintig minuten wel op voorsprong. De 21-jarige aanvaller was het eindstation van een counter en maakte zijn eerste competitiegoal op Old Trafford.

Southampton raakte niet van slag door de achterstand en kwam kort na rust langszij. Ché Adams passeerde David de Gea met een diagonaal schot, dat via de rechterpaal binnenviel. Beide ploegen kwamen daarna niet meer tot scoren.

United liet dinsdag al punten liggen op bezoek bij Burnley (1-1). Door het tweede gelijkspel op rij klimmen 'The Red Devils' weliswaar naar de vijfde plaats in de Premier League, maar nummer zes Arsenal en nummer zeven Tottenham Hotspur hebben respectievelijk twee en drie duels minder gespeeld.

Verder wonnen Joël Veltman en Brighton & Hove Albions met 0-2 van Watford. Brentford, dat het nog zonder Christian Eriksen moest doen, speelde met 0-0 gelijk tegen Crystal Palace. Om 18.30 uur wordt Norwich City-Manchester City gespeeld.

Paul Pogba kwam met een fraaie omhaal ook niet tot scoren voor Manchester United. Paul Pogba kwam met een fraaie omhaal ook niet tot scoren voor Manchester United. Foto: AP

